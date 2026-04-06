Bộ GD&ĐT sẽ quyết định chức danh phó giám đốc đại học quốc gia?

TPO - "Đại học quốc gia báo cáo Bộ GD&ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với chức danh giám đốc; Bộ GD&ĐT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, thuyên chuyển phó giám đốc đại học quốc gia", là nội dung thuộc Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia do Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, cá nhân.

Việc ban hành Nghị định nhằm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và quản trị đại học, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo quy định các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành của đại học quốc gia.

Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo dự thảo, đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ GD&ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, trong đó có một số lĩnh vực đào tạo đạt trình độ tiên tiến, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.

Một nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh quy định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Theo đó, dự thảo đã lược bỏ các nội dung liên quan đến “chủ tịch hội đồng đại học quốc gia”.

Việc điều chỉnh này xuất phát từ quy định mới của Luật Giáo dục đại học, theo đó cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học công lập không còn hội đồng đại học, hội đồng trường.

Dự thảo cũng làm rõ thẩm quyền trong công tác cán bộ theo hướng: đại học quốc gia báo cáo Bộ GD&ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với chức danh giám đốc; Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định đối với chức danh phó giám đốc theo quy định của Đảng và pháp luật có liên quan.

Trước đó, theo quy định của Chính phủ, việc xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó giám đốc đại học quốc gia thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, đơn vị có trách nhiệm quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của pháp luật.

Ban hành quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên theo quy định của pháp luật áp dụng trong đại học quốc gia để thu hút, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế.

Đại học quốc gia chịu trách nhiệm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước đồng thời đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Đơn vị chịu trách nhiệm giải trình trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, người học về hoạt động của đại học quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.