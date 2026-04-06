Hơn 600 học sinh Thanh Hóa tranh tài AIMO, rèn bản lĩnh hội nhập

TPO - Hơn 600 học sinh Thanh Hóa đã tham gia vòng sơ loại Đấu trường Toán học châu Á (AIMO). Không chỉ là sân chơi học thuật, kỳ thi còn là cơ hội để các em cọ xát, rèn luyện tư duy và bản lĩnh hội nhập.

Hà Linh - Phạm Trường - Công Hướng

Clip toàn cảnh thí sinh dự thi

Ngày 5/4, Vòng sơ loại Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026 được khai mạc tại Trường TH, THCS &THPT Fansipan (Thanh Hoá) với hơn 600 thí sinh dự thi.
Dự chương trình có ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức; ông Đặng Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban tổ chức; ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tiền Phong cùng Ban giám hiệu Trường TH, THCS - THPT Fansifan và thầy cô giáo các trường học trên địa bàn
Ngay từ sáng sớm, phụ huynh đưa học sinh từ các trường học trên địa bàn đến địa điểm dự thi, kiểm tra số báo danh, phòng thi, động viên tinh thần cho các con.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á, nhắn nhủ đến hơn 600 học sinh rằng: “Hôm nay các em sẽ làm một bài thi Toán theo chuẩn quốc tế, với các câu hỏi bằng tiếng Anh, có hỗ trợ song ngữ. Có những câu sẽ khiến các em phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra lời giải. Có những câu có thể các em chưa làm được ngay. Nhưng đó chính là lý do tại sao cuộc thi này có giá trị”.
Hơn 600 học sinh trên địa bàn Thanh Hóa được Ban tổ chức bố trí bài thi, thời gian thi cụ thể. Theo đó, khối 2 sẽ thực hiện bài thi trong vòng 60 phút; khối 3 - 9, thời gian làm bài 70 phút; khối THPT, thời gian làm bài 90 phút.
Ông Đặng Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi AIMO lưu ý thí sinh tuân thủ quy chế như: ngồi đúng số báo danh, không quay cóp, trao đổi bài thi... Thí sinh chỉ được sử dụng các dụng cụ: bút viết, bút chì, thước kẻ, compa, tẩy. Không được mang điện thoại, đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử vào phòng thi.
Giáo viên phục vụ công tác coi thi phổ biến quy chế và kiểm tra đề thi trước khi bước vào thời gian làm bài.
"Lần đầu em dự thi AIMO để thử sức, lấy kinh nghiệm. Khó khăn lớn nhất đối với em là Ngoại ngữ chưa tốt nhưng nhờ cuộc thi em đã quyết tâm học thêm trong thời gian qua", em Mai Hoàng Hùng, học sinh lớp 11, Trường THPT Đông Bắc Ga cho hay.
Thí sinh các khối lớp chăm chú đọc đề, làm bài thi.
Học sinh nộp bài sau thời gian làm bài.
Kết thúc vòng sơ loại, các giáo viên tiến hành kiểm tra, chấm điểm cho thí sinh.

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán học quốc tế do Liên minh Olympic Toán học Châu Á khởi xướng từ năm 2012, thu hút khoảng 150.000 học sinh mỗi năm đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan... Việt Nam chính thức tham gia từ năm 2019 và đã nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 huy chương quốc tế.

Năm 2025, lần đầu tiên Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, đội tuyển 22 học sinh xuất sắc của Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Nhật Bản đã ghi dấu ấn rực rỡ với 22/22 học sinh đều đạt giải, trong đó có 1 Giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Tiếp nối thành công đó, năm học 2025-2026, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc thi với mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng.

