Cách chấm thi Đánh giá năng lực vào ĐH lớn nhất phía Nam

TPO - Điểm của từng câu hỏi trong bài thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó từng câu, với thang điểm tối đa là 1.200 điểm.

Đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM vừa diễn ra với sự tham gia của hơn 137.000 thí sinh. Đây là con số cao nhất trong vòng 9 năm qua kể từ khi kỳ thi lần đầu được tổ chức. Kết quả của đợt thi này là căn cứ quan trọng để thí sinh xét tuyển vào hơn 100 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Thí sinh làm bài thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026. Ảnh: Anh Nhàn

Theo kế hoạch, từ hôm nay đến 16/4, Ban chấm thi Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM triển khai chấm bài thi đánh giá năng lực đợt 1.

Theo quy định, sau khi kết thúc buổi thi, toàn bộ bài thi đã được vận chuyển về phòng chấm thi tập trung. Để đảm bảo tính khách quan và an toàn tuyệt đối, khu vực chấm thi được bố trí bảo vệ và có camera giám sát 24/24 giờ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Hoạt động chấm thi được thực hiện hoàn toàn bằng máy với phần mềm chuyên dụng. Đáng chú ý, tổ giám sát liên tục công tác này có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an. Các bước từ quét bài thi, đánh số phách, nhận dạng dữ liệu đến kiểm dò ngẫu nhiên đều được phân chia cho các nhóm nghiệp vụ riêng biệt. Đặc biệt, đĩa CD chứa đáp án chỉ được mở niêm phong để tiến hành chấm điểm sau khi toàn bộ dữ liệu bài thi đã được lưu trữ và gửi đến Chủ tịch Hội đồng thi.

Về cách tính điểm thi, theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM, bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Cấu trúc của bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (gồm hai phần, phần tiếng Việt và phần tiếng Anh); Toán học và Tư duy khoa học.

Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi. Điểm thi được quy đổi theo từng phần.

Theo đó, điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: tiếng Việt là 300 điểm, tiếng Anh là 300 điểm; Toán học là 300 điểm và Tư duy khoa học là 300 điểm.

Dự kiến ngày 17/4, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ công bố điểm thi thông qua tài khoản cá nhân của thí sinh.

Thí sinh sẽ được cấp bản điện tử giấy chứng nhận kết quả thi. Ngoài thông tin cá nhân của thí sinh, trong giấy chứng nhận kết quả sẽ có điểm thành phần bài thi và tổng điểm bài thi.



Trong trường hợp cần thiết, nếu thí sinh cần bản giấy Giấy chứng nhận kết quả thi cũng sẽ được cấp nhưng mỗi thí sinh chỉ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi và nộp lệ phí theo quy định.