Giáo viên 'mòn mỏi chờ', Nghệ An thúc rà soát thăng hạng

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng nhiều giáo viên đủ tiêu chuẩn nhưng nhiều năm chưa được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Sở GD&ĐT Nghệ An đã đề nghị các địa phương xây dựng đề án để tổ chức xét thăng hạng, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo.

Ngày 6/4, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc rà soát và triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục.

Theo đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, Sở đề nghị các địa phương tiến hành rà soát thực trạng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức tại các cơ sở giáo dục. Trường hợp cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp chưa vượt quá tỷ lệ theo quy định, các xã, phường cần xây dựng đề án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức xét thăng hạng cho viên chức đủ điều kiện.

Hàng trăm giáo viên ở Nghệ An mòn mỏi chờ xét thăng hạng.

Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo các quy định hiện hành như Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ; các thông tư của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên ban hành năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Ngoài ra, việc xét thăng hạng còn căn cứ Thông tư 13/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông công lập; cùng Quyết định 87/2025 của UBND tỉnh Nghệ An.

Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương căn cứ đề án vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đã được phê duyệt để xây dựng đề án thăng hạng, tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu và lập danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký xét thăng hạng.

Sau khi hoàn thiện, hồ sơ sẽ được trình UBND tỉnh (qua Sở GD&ĐT thẩm định) để phê duyệt nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng. Khi có quyết định phê duyệt, UBND cấp xã sẽ tổ chức xét thăng hạng theo thẩm quyền được phân cấp hoặc ủy quyền.

Theo kế hoạch, các địa phương phải gửi hồ sơ đề án về Sở GD&ĐT trước ngày 29/4/2026 để thẩm định.

Dù đã 'dư tiêu chuẩn', nhiều giáo viên vẫn chưa được thăng hạng suốt nhiều năm.

Động thái này cũng căn cứ Nghị định 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Trong đó nêu rõ, những đề án hoặc kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt trước ngày 30/6/2026 sẽ tiếp tục được thực hiện đến ngày 31/12/2026.

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài viết: “Vượt tiêu chuẩn, sao nhiều giáo viên Nghệ An vẫn chưa được thăng hạng? phản ánh tình trạng nhiều giáo viên tại Nghệ An dù đã đáp ứng tiêu chuẩn nhưng nhiều năm chưa được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo quy định, tỷ lệ giáo viên hạng II được phép cơ cấu tối đa 50%. Tuy nhiên, khối giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh hiện mới đạt khoảng 30%. Tại một số địa phương, nhiều năm liền chưa tổ chức xét thăng hạng, khiến không ít giáo viên bị ảnh hưởng đến tiền lương và phụ cấp.

Sau khi có chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc rà soát và tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, báo cáo thực trạng. Tuy nhiên, đến nay việc xét thăng hạng vẫn chưa được triển khai.