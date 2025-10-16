Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cần Thơ trả nợ tiền giờ dạy, mở lại xét thăng hạng giáo viên sau nhiều năm

TPO - Sau khi tiếp nhận nguyên trạng hệ thống trường học từ Hậu Giang và Sóc Trăng cũ, TP. Cần Thơ đối mặt tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều cấp học. Để khắc phục, ngành giáo dục Cần Thơ đang khẩn trương triển khai các giải pháp như chi trả nợ tiền giờ dạy, xét thăng hạng và rà soát vị trí việc làm nhằm ổn định nhân sự cho việc dạy và học.

Chiều 16/10, tại họp báo quý 3/2025, bà Trần Thị Huyền - quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Cần Thơ cho biết, tình trạng thiếu giáo viên không chỉ xảy ra ở Cần Thơ Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, TP. Cần Thơ tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở giáo dục từ Hậu Giang cũ, Sóc Trăng cũ và TP. Cần Thơ, hiện chưa có sự điều chỉnh lớn về tổ chức bộ máy.

z7123605917766-9ad624a1942e454050c32b3b30169cb3.jpg
Cần Thơ rà soát vị trí việc làm, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp

Liên quan tình trạng thiếu giáo viên tại 41 trường THPT thuộc địa bàn Sóc Trăng cũ, bà Trần Thị Huyền cho biết, Sở đã làm việc với Sở Tài chính và UBND Thành phố để sớm chi trả các khoản nợ giờ dạy cho giáo viên. Hiện còn khoảng 16 tỷ đồng được bàn giao từ ngân sách Sóc Trăng, sẽ được dùng để thanh toán tiền lương và các khoản liên quan. Nếu còn thiếu, ngành sẽ trình bổ sung kinh phí.

Về công tác thăng hạng giáo viên sau nhiều năm không tổ chức, Sở Nội vụ đã thống nhất để Sở GD&ĐT triển khai xét thăng hạng theo chỉ tiêu được duyệt. Ngành giáo dục đang rà soát đề án vị trí việc làm để trình UBND thông qua. Sau khi được phê duyệt, các đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ và xét thăng hạng theo đúng quy định: tối đa 10% hạng I và không quá 50% hạng II.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng đang điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp sau sáp nhập. Khi phương án quy hoạch hoàn tất, Sở GD&ĐT sẽ thông tin công khai, đảm bảo đồng bộ và phù hợp thực tế từng địa bàn.

Theo bà Huyền, trước thềm năm học mới 2025 - 2026, ngành giáo dục đã huy động nguồn lực xã hội hơn 20 tỷ đồng để hỗ trợ công tác chuẩn bị năm học mới.

Cầu Cần Thơ 2 hơn 28.500 tỷ đồng dự kiến khởi công năm 2027

Cũng tại họp báo, ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết, dự án Cầu Cần Thơ 2 được đề xuất theo phương án đường bộ kết hợp đường sắt, tổng mức đầu tư khoảng 28.500 tỷ đồng. Dự án đang được Bộ Xây dựng thẩm định. Theo phương án dự kiến, dự án sẽ khởi công vào năm 2027, hoàn thành năm 2032. Cầu Cần Thơ 2 được quy hoạch cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 6km về phía Đông, kết nối với nút giao IC2 và tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Nhật Huy
