Bee Matching 2026 – Cơ hội cho sinh viên 'thử lửa' nhà tuyển dụng doanh nghiệp

Không đợi đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu tìm việc, nhiều sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng đã trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp ngay tại trường, trong khuôn khổ Ngày hội việc làm Bee Matching 2026, vừa diễn ra ngày 05/4

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ chụp ảnh CV, hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển, gặp gỡ nhà tuyển dụng và phỏng vấn trực tiếp ở nhiều nhóm ngành nghề khác nhau. Đây được xem là cơ hội để sinh viên tiếp cận sớm hơn với yêu cầu thực tế của thị trường lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp có thêm kênh tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ ngay từ nhà trường.

Theo ghi nhận tại chương trình, sinh viên tham gia khá chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, tìm hiểu thông tin doanh nghiệp và đăng ký phỏng vấn theo chuyên ngành đang theo học. Không khí tại khu vực tuyển dụng diễn ra sôi động từ sớm với nhiều bàn phỏng vấn được bố trí theo từng lĩnh vực.

Bee Matching năm nay có sự tham gia của 25 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành khách sạn – dịch vụ, truyền thông, kỹ thuật, điện tử, công nghệ, sản xuất và thiết kế. Trong đó có những đơn vị lớn đang hoạt động tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh, nhân sự bán thời gian hoặc nhân sự đầu vào sau tốt nghiệp.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình diễn ra hoạt động ký kết hợp tác giữa nhà trường và gần 20 doanh nghiệp như Hilton, Foxlink… , hướng đến mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và tuyển dụng cho sinh viên trước và sau khi tốt nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đình An, Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng, trong thời đại số, bằng cấp chỉ là một vấn đề, quan trọng là năng lực thực tế của sinh viên. Chính vì vậy, nhà trường luôn rất quan tâm hợp tác doanh nghiệp ngay từ đầu để sinh viên có được những cơ hội trải nghiệm thực tế, có cơ hội việc làm ngay từ sau khi tốt nghiệp, thậm chí từ trước khi tốt nghiệp. Bee Matching 2026 là cơ hội các bạn có thể ứng tuyển vào vị trí mà các bạn mong muốn và nhà tuyển dụng cũng có thể tìm được những ứng viên mình cần. Việc các nhà tuyển dụng săn đón sinh viên ngay tại trường chứng tỏ hoạt động đào tạo đang đi đúng hướng, phát triển năng lực của sinh viên – các em ”thực chiến” sớm, có thể làm việc ngay khi gia nhập doanh nghiệp. Việc liên tục ký kết hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp uy tín trong nhiều lĩnh vực đào tạo chính là mục tiêu của nhà trường, đó là hành trình xây dựng hệ sinh thái phát triển nghề nghiệp tốt nhất cho sinh viên của mình

Ông Nguyễn Đình An, Giám đốc FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng – Bên phải

Từ góc nhìn tuyển dụng, nhiều doanh nghiệp hiện không chỉ tìm kiếm ứng viên có kiến thức chuyên môn, mà còn đánh giá cao kỹ năng giao tiếp, tác phong làm việc, khả năng phối hợp và tinh thần học hỏi. Những tiêu chí này cũng đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét với lao động trẻ, đặc biệt ở nhóm sinh viên chuẩn bị bước vào giai đoạn thực tập hoặc đi làm chính thức. Ông Ranil Perera - Tổng Giám đốc Khách sạn Hilton Da Nang, chia sẻ: Hilton cần những ứng viên mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Với những ứng viên từ FPT Polytechnic,các bạn có thái độ đúng đắn, kiến thức nghề tốt, tư duy mở với khả năng sẵn sàng làm việc theo những giá trị mà Hilton gây dựng. Tôi cho đó là sự kết hợp tốt nhất, là những ứng viên tốt mà chúng tôi cần.

Ông Ranil Perera – Bên trái

Không chỉ dừng ở một ngày hội tuyển dụng, Bee Matching 2026 còn phản ánh xu hướng ngày càng rõ trong giáo dục nghề nghiệp: rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động. Khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hành trình học tập của sinh viên, cơ hội để người học thích ứng nhanh với môi trường làm việc thực tế cũng được mở rộng hơn. Nhiều sinh viên như Nguyễn Văn Thiện – Ngành công nghệ điều khiển và tự động hóa cho biết việc được phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp giúp các em hiểu rõ hơn về yêu cầu tuyển dụng, cách thể hiện bản thân cũng như những kỹ năng cần tiếp tục hoàn thiện trước khi ra trường. Sau Bee Matching em tự tin có các kỹ năng mềm cũng như chuẩn bị các thủ tục cần thiết để có thể đáp ứng các vòng tuyển dụng của các doanh nghiệp

Sinh viên Nguyễn Văn Thiện

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái,... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn. Và với những mô hình kết nối như Bee Matching 2026, nhà trường đang từng bước thể hiện rõ mục tiêu chiến lược này.

