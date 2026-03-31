Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

TPO - Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Thế Duy, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong đi đầu trong ngành giáo dục - đào tạo của nước nhà, trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, từng bước vươn tầm thế giới, vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Sáng 31/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 31/3.

Ông Bùi Thế Duy 48 tuổi, quê Hà Tĩnh; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Bùi Thế Duy từng nhận học bổng Chính phủ học đại học tại Australia, bảo vệ luận án tiến sĩ khi 26 tuổi tại Hà Lan và được công nhận chức danh Phó Giáo sư ở tuổi 31. Năm 2009, đồng chí được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Ông từng là Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; sau đó giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 1/2026, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trao quyết định bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là vinh dự lớn, đồng thời đòi hỏi trách nhiệm rất cao. Thủ tướng đánh giá ông Bùi Thế Duy là cán bộ quản lý, nhà khoa học trẻ, giàu kinh nghiệm công tác.

Trong quá trình công tác, ông đã thể hiện là cán bộ có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, am hiểu sâu sắc về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và hoạch định chính sách, phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

Thủ tướng đề nghị ông Bùi Thế Duy cùng lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, giữ vững phẩm chất, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Đồng thời, tập trung, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, về giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế…

Người đứng đầu Chính phủ mong Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong đi đầu trong ngành giáo dục - đào tạo của nước nhà, trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, từng bước vươn tầm thế giới, vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới; xứng đáng là "trung tâm hội tụ trí tuệ tinh hoa" và lan tỏa lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thế Duy cam kết nỗ lực cao nhất, phát huy trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh, gương mẫu trong công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ vừa giao;

Ông cũng cam kết đưa Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.