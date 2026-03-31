Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Thành Đạt - A Lù
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 31/3, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

dai-bieu-du1.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XVI. Với 100% số phiếu tán thành, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Tống Thanh Hải, Hà Trọng Hải tiếp tục tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026-2031.

bi-thu-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, sự tín nhiệm của các đại biểu là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương đang bước vào nhiệm kỳ mới với cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Tỉnh vẫn còn nhiều xã, bản đặc biệt khó khăn; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; quy mô kinh tế nhỏ; đời sống một bộ phận người dân còn thấp.

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, tỉnh có cơ sở để kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Lê Minh Ngân, trước yêu cầu phát triển và kỳ vọng của cử tri, HĐND tỉnh Lai Châu không chỉ thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát theo quy định mà cần trở thành cơ quan kiến tạo thể chế ở địa phương, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ này, ông Lê Minh Ngân cam kết tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: ban hành các quyết sách mang tính mở đường, kiến tạo; nâng cao chất lượng giám sát, chuyển từ phát hiện sang thúc đẩy giải quyết vấn đề; ổn định tổ chức bộ máy, phân công rõ nhiệm vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tiếp xúc cử tri; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan dân cử.

#Bầu cử lãnh đạo tỉnh Lai Châu #Nhiệm kỳ mới của HĐND và UBND #Phát triển kinh tế địa phương #Chính sách và quy hoạch địa phương #Chức năng giám sát của HĐND #kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu #bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu #bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

