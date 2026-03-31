Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 31/3, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XVI. Với 100% số phiếu tán thành, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Tống Thanh Hải, Hà Trọng Hải tiếp tục tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, sự tín nhiệm của các đại biểu là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương đang bước vào nhiệm kỳ mới với cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Tỉnh vẫn còn nhiều xã, bản đặc biệt khó khăn; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; quy mô kinh tế nhỏ; đời sống một bộ phận người dân còn thấp.

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, tỉnh có cơ sở để kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Lê Minh Ngân, trước yêu cầu phát triển và kỳ vọng của cử tri, HĐND tỉnh Lai Châu không chỉ thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát theo quy định mà cần trở thành cơ quan kiến tạo thể chế ở địa phương, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ này, ông Lê Minh Ngân cam kết tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: ban hành các quyết sách mang tính mở đường, kiến tạo; nâng cao chất lượng giám sát, chuyển từ phát hiện sang thúc đẩy giải quyết vấn đề; ổn định tổ chức bộ máy, phân công rõ nhiệm vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tiếp xúc cử tri; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan dân cử.