Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lắp đặt camera AI trên đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị cung cấp công nghệ, thiết bị triển khai lắp đặt 21 camera AI vừa theo dõi lưu lượng xe vừa xử phạt vi phạm giao thông trên hai tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công.

Tuyến đường Võ Chí Công và hệ thống camera giám sát được lắp theo dõi xe lưu thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết được sự chấp thuận của UBND TP Hà Nội, thời gian qua, Sở đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) và Công ty cổ phần Topes triển khai lắp đặt thí điểm và đưa vào vận hành hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên hai tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng.

Theo Sở Xây dựng, hệ thống theo dõi, xử lý giao thông thông minh được lắp đặt trên đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công bao gồm 21 bộ camera ứng AI để thực hiện các chức năng, như cảnh báo vi phạm làn đường, phát hiện xe hai bánh đi vào đường dành riêng cho ô tô và thu thập lưu lượng giao thông.

“Sau một thời gian lắp đặt và hoạt động thí điểm, hệ thống camera AI hoạt động ổn định, có độ chính xác cao trong việc nhận diện và phân tích dữ liệu; thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra” - đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.

Thời gian tới, Sở và Công ty cổ phần Topes sẽ tiếp tục duy hợp tác, nghiên cứu và nhân rộng các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng thông minh, hiện đại và bền vững.

Xem thêm

Cùng chuyên mục