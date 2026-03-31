Lắp đặt camera AI trên đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị cung cấp công nghệ, thiết bị triển khai lắp đặt 21 camera AI vừa theo dõi lưu lượng xe vừa xử phạt vi phạm giao thông trên hai tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công.

Tuyến đường Võ Chí Công và hệ thống camera giám sát được lắp theo dõi xe lưu thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết được sự chấp thuận của UBND TP Hà Nội, thời gian qua, Sở đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) và Công ty cổ phần Topes triển khai lắp đặt thí điểm và đưa vào vận hành hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên hai tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng.

Theo Sở Xây dựng, hệ thống theo dõi, xử lý giao thông thông minh được lắp đặt trên đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công bao gồm 21 bộ camera ứng AI để thực hiện các chức năng, như cảnh báo vi phạm làn đường, phát hiện xe hai bánh đi vào đường dành riêng cho ô tô và thu thập lưu lượng giao thông.

“Sau một thời gian lắp đặt và hoạt động thí điểm, hệ thống camera AI hoạt động ổn định, có độ chính xác cao trong việc nhận diện và phân tích dữ liệu; thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra” - đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.

Thời gian tới, Sở và Công ty cổ phần Topes sẽ tiếp tục duy hợp tác, nghiên cứu và nhân rộng các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng thông minh, hiện đại và bền vững.