Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vứt rác bừa bãi, người đàn ông ở TPHCM bị phạt tiền

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ vì “tiện tay” vứt rác xuống bãi đất trống, một nam thanh niên ở TPHCM đã bị xử phạt 750.000 đồng. Vụ việc là lời nhắc nhở về ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất.

Ngày 31/3, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM cho biết đã xử phạt một trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định, qua đó tiếp tục siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Hình ảnh thanh niên xả rác bị camera ghi lại.

Trước đó vào chiều 29/3, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Công an phường tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người có hành vi vứt rác tại bãi đất trống thuộc khu phố 43.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, xác định vào khoảng 14h cùng ngày, anh Đ.P.P. (SN 2000) điều khiển xe máy chở theo 3 chậu nhựa trồng cây. Khi đến khu vực trên, người này dừng xe vứt các chậu xuống bãi đất trống.

Làm việc với công an, anh P. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do chưa nắm rõ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định.

Dựng lại hiện trường nam thanh niên xả rác.

Căn cứ Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vứt rác không đúng nơi quy định có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Trường hợp này, Công an phường Đông Hưng Thuận đã ra quyết định xử phạt 750.000 đồng.

Theo Công an phường, dù là hành vi nhỏ nhưng cần xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Xem thêm

Cùng chuyên mục