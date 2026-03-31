Bí thư, Chủ tịch Lào Cai cùng dân xúc vữa, làm đường bê tông nông thôn

Thành Đạt

TPO - Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp xuống thôn, cùng người dân xúc vữa, đổ bê tông, mở những mét đường đầu tiên của phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026.

Ngày 31/3, tại nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai, Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại lễ phát động tại xã Trấn Yên.

Tại xã Trấn Yên, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia khởi công đổ bê tông tuyến đường dài 600m, nối thôn Hòa Cuông 1 với thôn Hòa Cuông 2.

Theo báo cáo, hiện hệ thống đường giao thông do xã Trấn Yên quản lý có tổng chiều dài 296km; trong đó, đã thảm nhựa và bê tông hóa được 270km, đạt tỷ lệ 91,2%, tuy nhiên, xã vẫn còn 26km đường cấp phối và đường đất; 150km đường trục thôn có mặt đường nhỏ, hẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trò chuyện với người dân thôn Hòa Cuông.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khẳng định, phát triển giao thông nông thôn là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. “Thực tế, ở đâu hạ tầng giao thông tốt, ở đó sản xuất phát triển. Ở đâu giao thông thuận lợi, ở đó đời sống nhân dân được nâng cao”, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh.

Xuất phát từ yêu cầu đó, tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết 46 về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, trong đó xác định đến năm 2030 toàn tỉnh có trên 80% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa và nâng lên 100% trước năm 2040.

Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp cùng cán bộ cơ sở và bà con tham gia lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu xã Trấn Yên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; rà soát, ưu tiên đầu tư các tuyến chưa kiên cố; tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đồng thời, ông Dương Quốc Huy yêu cầu xã Trấn Yên gắn phát triển giao thông với tổ chức lại không gian sản xuất, quy hoạch dân cư và vùng nguyên liệu.

Cùng ngày, tại thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng nhân dân ra quân mở rộng tuyến đường từ thôn Tân Thành đi thôn Hợp Thành dài 700m, mặt đường rộng 4,5m, nền đường rộng 5,5m.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh (bên trái) tham gia lễ phát động tại xã Quy Mông.

Xã Quy Mông hiện có 120km đường giao thông, cơ bản đã được cứng hóa. Tuy nhiên, nhiều tuyến cần tiếp tục nâng cấp, mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển. Địa phương xác định tiếp tục thực hiện cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kinh phí, nhân dân đóng góp đất đai, ngày công và giám sát công trình.

Trong ngày, Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn được tổ chức đồng loạt tại 16 xã của tỉnh Lào Cai gồm: Văn Bàn, Võ Lao, Phúc Khánh, Sín Chéng, Bắc Hà, Xuân Hòa, Dương Quỳ, Mậu A, Hạnh Phúc, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Nghĩa Tâm, Hưng Khánh, Phong Dụ Thượng, Quy Mông.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, hiện nay, hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân, với tổng chiều dài 15.013km. Trong đó, đường liên xã 1.898km; đường trục xã 1.813km; đường trục thôn 6.588km; đường ngõ, xóm 3.643km; đường nội đồng 1.071km. Theo đó, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu mở mới và kiên cố hóa ít nhất 2.500km đường, đến năm 2030, hơn 80% đường giao thông nông thôn tại các xã phải được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

Thành Đạt
Xem thêm

Cùng chuyên mục