Tạo ảnh cá sấu hù em lại gây xôn xao địa phương

TPO - Hình ảnh cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng (xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) lan truyền trên mạng xã hội không có thật, được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội vụ cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng (ấp Thới Bình).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền ảnh một con cá sấu đang bơi trên sông Chắc Băng. Bức ảnh lập tức thu hút quan tâm, nhiều người chia sẻ, gây hoang mang cho người dân địa phương.



Ngay sau khi nắm thông tin, Công an xã Thới Bình đã vào cuộc xác minh, người tạo ra bức ảnh đầu tiên là em T.C.K (SN 2009, ngụ địa phương). K trình bày, đã dùng ứng dụng AI để tạo hình ảnh cá sấu dưới sông để mẹ hù dọa em gái, do em gái đòi ra sông bơi.

Sau đó, chú ruột của K không biết đây là hình ảnh được tạo bằng AI nên sao chép và gửi cho nhiều người. Từ đó, hình ảnh bị lan truyền lên mạng xã hội, gây hiểu nhầm.