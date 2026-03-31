Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế làm Bí thư Đảng ủy xã

TPO - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế - Lê Anh Tuấn - được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2, trong khi ông Võ Lê Nhật - Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân - được phân công thay thế vị trí Giám đốc Sở này.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế vừa ban hành các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng TP. Huế và xã A Lưới 2.

Theo Quyết định số 396-QĐ/TU ngày 30/3/2026, ông Lê Anh Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế - được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã A Lưới 2 kể từ ngày 1/4/2026.

Ông Tuấn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, tại Quyết định số 397-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định điều động ông Võ Lê Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân nhiệm kỳ 2021-2026 - đến nhận công tác tại Sở Xây dựng thành phố từ ngày 1/4 để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Võ Lê Nhật đồng thời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các chức danh liên quan.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Huế khóa IX diễn ra ngày 31/3, ông Võ Lê Nhật đã được bầu làm Ủy viên UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026-2031.