Điều động Chánh Văn phòng UBND Thành phố Cần Thơ giữ chức Bí thư xã

TPO - Sáng 24/10, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Quốc Trung - Chánh Văn phòng UBND Thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Trung - Chánh Văn phòng UBND Thành phố Cần Thơ được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trần Đề, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Quốc Trung (bên phải) nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề.

Trước đó, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Sơn - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Trần Đề giữ chức Chánh Văn phòng UBND Thành phố (thay ông Trung).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư xã Trần Đề - Nguyễn Quốc Trung khẳng định, sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Đảng bộ xã Trần Đề hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương phát triển.