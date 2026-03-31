Xem xét sửa bảng lương, phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo nhà nước

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chiều 31/3, Văn phòng Quốc hội thông tin về chương trình Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, phiên họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (chiều 1 - 2/4) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Về công tác xây dựng luật, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 730/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát…

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, phiên họp sẽ cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất; việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.

Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.