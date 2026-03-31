Trốn theo nhóm bạn ra ao tắm, học sinh lớp 2 đuối nước tử vong

TPO - Trốn theo nhóm bạn ra ao tắm sau giờ tan học, một học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk không may rơi xuống vùng nước sâu, tử vong.

Chiều 31/3, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong. Nạn nhân là em H.H.K’B. (SN 2018, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản), trú buôn Pôc A, xã Quảng Phú.

tienphong-1.jpg
Gia đình đau xót khi em H.H.K’B không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, do ba mẹ đi làm, sau khi tan học trưa, em về ở với ông bà. Khoảng 10h30 cùng ngày, em H.H.K’B. xin phép bà đi tắm nhưng không được đồng ý. Tuy nhiên, em đã trốn đi cùng một số bạn cùng lớp ra khu vực ao, hồ gần nhà để chơi. Trong lúc vui đùa, em không may rơi xuống vùng nước sâu và bị nhấn chìm, tử vong vào khoảng 11h.

Dù được phát hiện nhưng do khu vực nước sâu, việc cứu vớt không kịp thời nên nạn nhân không qua khỏi.

