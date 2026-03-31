82 dự án cần tháo gỡ vướng mắc ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu
TPO - Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 82 dự án thuộc diện khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, phần lớn là các dự án khu dân cư, khu đô thị và một số dự án hạ tầng.

Ngày 31/3, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến các dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện có 82 dự án thuộc diện khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, phần lớn là các dự án khu dân cư, khu đô thị và một số dự án hạ tầng. Đến nay, UBND tỉnh đã tiến hành thanh tra đối với 70 dự án.

0000000000000000000000000000000000000-17541459072001322198299-1.jpg
Một dự án khu dân cư tại Thái Nguyên gặp vướng mắc.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, từng bước tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chậm.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Linh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - phê bình các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định rõ trách nhiệm, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Tháng 8/2025, thanh tra tỉnh Thái Nguyên phối hợp tiến hành thanh tra 18 dự án của 16 nhà đầu tư.

Cuộc thanh tra nhằm xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, tồn đọng, nguy cơ lãng phí, từ đó kiến nghị giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm (nếu có), góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư tại địa phương.

#Thái Nguyên #Thanh tra #Dự án

