Danh sách lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026- 2031

Thanh Hiếu
TPO - Tại kỳ họp thứ Nhất được tổ chức ngày 30/3, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, ông Vương Quốc Tuấn, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026- 2031 cụ thể như sau:

Ông Vương Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Sinh ngày: 03/10/1977

Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Quá trình công tác

5/2012- 5/2015: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh

5/2015- 7/2020: Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

7/2020- 7/2024: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ 31/7/2024 – 6/2025: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

1/7/2025 - 11/2025: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

11/2025 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV , ông Vương Quốc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên gồm:

1. Ông Nguyễn Linh

Ngày sinh: 07/01/1977

Quê quán: Tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

2. Ông Dương Văn Lượng

Năm sinh: 14/7/1974

Quê quán: Xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3. Ông Nông Quang Nhất

Sinh ngày: 22/9/1972

Quê quán: Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp; Thạc sĩ Quản lý công

Trình độ chính trị: Cao cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất

4. Bà Nguyễn Thị Loan

Năm sinh: 08/05/1975

Quê quán: Xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế nông nghiệp; thạc sĩ quản lý đất đai

Lý luận chính trị: Cao cấp

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #HĐND tỉnh #Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

