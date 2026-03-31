Danh sách lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026- 2031 cụ thể như sau:
Ông Vương Quốc Tuấn
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Sinh ngày: 03/10/1977
Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Quá trình công tác
5/2012- 5/2015: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh
5/2015- 7/2020: Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
7/2020- 7/2024: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
Từ 31/7/2024 – 6/2025: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
1/7/2025 - 11/2025: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.
11/2025 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV , ông Vương Quốc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026- 2031.
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên gồm:
1. Ông Nguyễn Linh
Ngày sinh: 07/01/1977
Quê quán: Tỉnh Ninh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
2. Ông Dương Văn Lượng
Năm sinh: 14/7/1974
Quê quán: Xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
3. Ông Nông Quang Nhất
Sinh ngày: 22/9/1972
Quê quán: Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp; Thạc sĩ Quản lý công
Trình độ chính trị: Cao cấp
4. Bà Nguyễn Thị Loan
Năm sinh: 08/05/1975
Quê quán: Xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế nông nghiệp; thạc sĩ quản lý đất đai
Lý luận chính trị: Cao cấp