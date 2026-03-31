Miền Bắc nắng nóng trước khi chuyển mưa dông

TPO - Hôm nay (31/3), miền Bắc đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên năm 2026 với nền nhiệt cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 33-35 độ, khu vực Tây Bắc Bộ từ 34-36 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa dông rải rác. Các khu vực khác trên cả nước nắng nóng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu vực đồng bằng 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo ngày mai (1/4) do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc giảm nhiệt, trời mát mẻ, vùng núi có thể se lạnh.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung tiếp tục ngày nắng nhưng nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm nay, trời ít mưa.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng còn kéo dài ở khu vực Đông Nam Bộ.