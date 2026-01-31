Điều động Giám đốc Ban quản lý dự án Hải Phòng giữ chức Bí thư xã

TPO - Ông Lương Văn Công - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng vừa được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Đảng ủy xã Nghi Dương.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lương Văn Công - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Gia Viên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân lãnh đạo xã Nghi Dương.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trước đó, hội nghị thông báo về việc ông Phạm Trung Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương; được điều động đến công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc đơn vị.

Ông Ngô Duy Khâm thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương; được điều động nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy.