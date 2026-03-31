TPHCM điều tra gần 10.000 tuyến đường để xây dựng hệ số K

TPO - TPHCM sẽ thực hiện 29.000 phiếu điều tra trên 9.746 tuyến đường và đoạn đường. Mỗi tuyến có ít nhất 3 phiếu khảo sát giá đất do các tổ chức định giá thực hiện để thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng khu vực, lựa chọn thửa đất chuẩn và xây dựng bảng so sánh làm cơ sở tính toán hệ số K đến từng thửa đất...

UBND TPHCM vừa ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng hệ số K trên địa bàn TPHCM, áp dụng từ 1/7/2026. Theo quyết định được phê duyệt, việc xây dựng hệ số K nhằm đảm bảo cơ sở khoa học, tính công bằng và bám sát biến động thực tế của thị trường bất động sản.

Hệ số K cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất theo yếu tố thị trường và điều kiện kinh tế, xã hội của TPHCM, góp phần tăng tính minh bạch, công khai. Đồng thời làm căn cứ để áp dụng trong các trường hợp theo quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 254/2025/QH15.

Nhiệm vụ của dự án là điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng khu vực, vị trí; phải xác định loại đất, phân vùng giá trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xây dựng bảng so sánh làm cơ sở tính toán hệ số K đến từng thửa đất...

Cùng với đó kết quả thực hiện hệ số K hiện hành cũng sẽ được rà soát, phân tích nhằm hoàn thiện phương pháp xây dựng hệ số K mới phù hợp.

Phạm vi triển khai dự án trên toàn địa bàn TPHCM, theo từng loại đất trong mỗi đơn vị hành chính. Cấp xã, phường và đặc khu được xác định là đơn vị cơ bản để tiến hành điều tra. Dữ liệu thu thập từ cơ sở sẽ được tổng hợp, xử lý để hình thành bộ cơ sở dữ liệu chung cho toàn TPHCM.

Yêu cầu tổng khối lượng đơn vị phải thực hiện là 29.000 phiếu điều tra, sẽ được thực hiện trên 9.746 tuyến đường và đoạn đường. Mỗi tuyến có ít nhất 3 phiếu khảo sát giá đất do các tổ chức định giá thực hiện.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, cơ quan thuế, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM cùng UBND các phường, xã, đặc khu.

Sản phẩm của dự án là bộ hồ sơ hoàn chỉnh gồm dự thảo quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, các phụ lục kèm theo, báo cáo thuyết minh, báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý và toàn bộ dữ liệu điều tra được lưu trữ.

Hồ sơ này sẽ được trình Hội đồng thẩm định cấp TP xem xét trước khi trình UBND TPHCM phê duyệt chính thức.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 12,6 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu phân bổ kinh phí và đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3 - 6/2026.

Theo Nghị quyết 254/2025/QH15, chậm nhất trước ngày 1/7/2026, các tỉnh thành phải ban hành hệ số K để tính tiền đất. Trong thời gian chưa ban hành hệ số K, TP.HCM tiếp tục áp dụng quy định của Luật Đất đai 2024 để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Cuối năm 2025, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên toàn địa bàn. Bảng giá đất là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế, phí liên quan và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Hệ số K được sử dụng nhân với bảng giá đất để tính tiền đất đối với các mục đích sử dụng đất khác nhau, bảo đảm bám sát biến động thực tế của thị trường bất động sản.