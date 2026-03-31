"Ốc đảo" đậm chất Địa Trung Hải

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Giữa nhịp sống hối hả khu Đông Sài Gòn, ngôi nhà hiện lên như một "ốc đảo" mang đậm hơi thở Địa Trung Hải đầy mê hoặc. Công trình là sự hoà quyện đầy cảm hứng giữa màu sắc, ánh sáng và vật liệu, tạo nên một không gian sống tinh tế, an yên và giàu cảm xúc.

Được kiến tạo bởi nhóm thiết kế 3A Signature, công trình không chỉ dừng lại ở một dự án cải tạo đơn thuần mà còn mang câu chuyện về cách cân bằng giữa giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm sống cho gia đình nhiều thế hệ.

Bước vào bên trong, T Villa mở ra một thế giới nội thất giàu cảm xúc, nơi bảng màu trắng kem chủ đạo được nhấn nhá thêm sắc xanh Coban - gam màu đặc trưng của vùng biển Địa Trung Hải.

Màu xanh không xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà được tiết chế có chủ đích, từ hệ tủ bếp, các mảng pano đến chi tiết trang trí, tạo nên điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đủ sức định hình phong cách tổng thể.

Song hành cùng màu sắc là hệ vật liệu tự nhiên như gỗ, đá và gạch thô, mang đến cảm giác mộc mạc, bền vững nhưng vẫn ấm cúng. Những đường cong vòm mềm mại xuất hiện xuyên suốt từ kiến trúc đến nội thất, trở thành sợi dây liên kết liền mạch giữa các không gian, đồng thời tạo nên dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng.

Không gian sinh hoạt chung được tổ chức theo bố cục mở, nơi phòng khách, bếp và khu ăn uống kết nối trực tiếp với nhau và mở rộng ra sân vườn. Hệ cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên lan toả khắp không gian, đồng thời kéo thiên nhiên đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Trong tổng thể ấy, khu bếp được xem như "trái tim" của ngôi nhà, không chỉ đảm nhận công năng mà còn là nơi gắn kết các thành viên qua những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Đi sâu vào không gian riêng, mỗi phòng ngủ tại công trình mang một cá tính riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần chung của phong cách Địa Trung Hải: nhẹ nhàng, thư thái và gần gũi. Phòng master nổi bật với các chi tiết phào cong tinh tế cùng bảng màu trang nhã, tạo nên cảm giác sang trọng nhưng không nặng nề.

Không chạy theo xu hướng phô trương, công trình chọn cách chinh phục người ở bằng sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc. Ở đó, kiến trúc không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để sống, để nuôi dưỡng sự bình yên và kết nối con người với nhau.

Xem thêm

Cùng chuyên mục