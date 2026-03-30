Căn hộ 'U50' với không gian sự tiện nghi, ấm áp

Quyết định mua một căn hộ chung cư diện tích rộng trong thời điểm giá nhà Hà Nội tăng cao, và không tránh khỏi những lời bàn ra tán vào. Nhưng gia chủ này không chạy theo xu hướng hay đầu tư lướt sóng, mà là sự chuẩn bị cho một giai đoạn sống khác.

Ngay từ đầu, gia chủ đã rất rõ ràng về mong muốn: "Không phô trương, không cầu kỳ, mà tập trung vào sự tiện nghi, ấm áp và cảm giác dễ chịu khi trở về nhà". Đúng với nhịp sống của một gia đình đã đi qua nhiều giai đoạn.

Vì thế, dự án mang một tinh thần rất khác so với những không gian của các gia chủ trẻ, không quá ấn tượng về hình thức, nhưng nhiều chiều sâu về trải nghiệm sống.

Tổng thể căn hộ là sự cân bằng giữa công năng và cảm xúc. Không cần quá nhiều chi tiết để gây ấn tượng, chỉ cần từng không gian đều đúng với nhịp sống hiện tại của gia chủ: đã đủ trải nghiệm để biết mình cần gì, và đủ chín chắn để bỏ qua những điều không cần thiết.

Dự án này, với KTS, không chỉ là “làm đẹp một căn hộ”, mà là cùng gia chủ định hình lại một không gian sống phù hợp cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, nơi mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và dễ chịu hơn một chút.