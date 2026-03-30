TPHCM sắp khởi công hơn 40 dự án nhà ở xã hội

TPO - TPHCM đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội ngay từ đầu năm 2026 với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Đến trước ngày 30/6, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TPHCM cũ đảm nhận 100.000 căn, khu vực Bình Dương trước đây là 86.900 căn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 12.500 căn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng giao, với 17.902/18.143 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội. Cụ thể, năm 2026 phải hoàn thành 28.500 căn, năm 2027 là 38.157 căn và giai đoạn 2028 - 2030 khoảng 38.200 căn mỗi năm.

Tuy nhiên đến nay, TPHCM mới chỉ có 13 dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô khoảng 11.000 căn và khả năng hoàn thành trong năm nay chỉ khoảng 2.100 căn.

Để đạt được mục tiêu, TPHCM đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội ngay từ đầu năm 2026 với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Đến trước ngày 30/6, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn. Kế hoạch này góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa vào sử dụng khoảng 36.400 căn trong giai đoạn 2026 - 2027.

Trong năm nay, dự kiến có thêm 3 dự án hoàn thành với khoảng 1.300 căn và 7 dự án hoàn thành phần thô với hơn 4.000 căn. Đến năm 2027, dự kiến sẽ có khoảng 46 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành chỉ tiêu cả giai đoạn.

Để đạt được tiến độ này, TPHCM đã áp dụng cơ chế đặc thù chưa từng có. Cụ thể, rút gọn thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội xuống chỉ còn tối đa 132 ngày (7 bước rõ ràng) đối với dự án tư nhân, 122 ngày (8 bước) đối với dự án vốn đầu tư công.

Các dự án nhà ở xã hội cũng được đưa vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” xử lý hồ sơ, giúp giảm thời gian và chi phí đáng kể cho doanh nghiệp, từ đó đẩy nhanh việc khởi công và bàn giao nhà cho người dân. TPHCM cũng hỗ trợ 80% chi phí hạ tầng kỹ thuật và miễn tiền sử dụng đất cho phần nhà ở xã hội.

Ngoài ra, một trong những giải pháp quan trọng mà TPHCM đang thực hiện là quy hoạch quỹ đất dành cho nhà ở xã hội. Hiện tại, TPHCM có khoảng 400 ha đất dành cho mục đích này và dự kiến sẽ bổ sung thêm 1.000 ha đến năm 2040. Việc quy hoạch quỹ đất không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhà ở xã hội mà còn giúp đảm bảo tính bền vững và lâu dài của các dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, TPHCM đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo.

Ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành liên quan cần khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.