AVA Group tổ chức CEO Summit, công bố chiến lược và định hướng mới

Ngày 26/3/2026, Tập đoàn AVA tổ chức sự kiện CEO Summit với chủ đề “Kiến tạo từ tâm - Vươn tầm cùng AVA Group” với sự tham dự của các đối tác chiến lược, đơn vị phân phối và đội ngũ kinh doanh. Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thị trường bằng định hướng dài hạn, lấy chất lượng sản phẩm và giá trị thực làm nền tảng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc, nơi khách hàng ngày càng đề cao giá trị thực và tính bền vững, AVA Group lựa chọn một hướng đi khác biệt: không chạy theo tăng trưởng ngắn hạn, mà tập trung xây dựng nền tảng phát triển dài hạn.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Sơn Hải Long - Chủ tịch Tập đoàn AVA đã chia sẻ rõ định hướng phát triển của doanh nghiệp, với triết lý xuyên suốt: “Kiến tạo từ tâm” - sự chỉn chu trong từng chi tiết, sự nghiêm túc trong từng khâu không phải là khẩu hiệu mà là cam kết thực tế, là nền tảng để AVA Group mang đến những sản phẩm có giá trị.”

Đây cũng chính là cách doanh nghiệp định hình vị thế trên thị trường: lấy chất lượng làm nền tảng, lấy khách hàng làm trung tâm và lấy giá trị thực làm chuẩn mực cho mỗi dự án.

AVA Center - Dự án trọng điểm hướng đến nhu cầu ở thực và bài toán tài chính người mua

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, AVA Center tiếp tục giữ vai trò sản phẩm chủ lực, dẫn dắt thị trường.

Dự án được định vị theo hướng nâng chuẩn trải nghiệm sống, nổi bật với căn hộ tầng cao mang lại không gian riêng tư, tầm nhìn thoáng đãng và môi trường sống yên tĩnh giữa đô thị. Đồng thời, lợi thế kết nối thuận tiện giúp hoàn thiện giá trị “Thế Thuận Giao - Sống Tầm Cao”.

Bên cạnh đó, dự án mang dấu ấn độc bản với căn hộ bàn giao full nội thất theo sở thích riêng của từng khách hàng, vật liệu an toàn (gỗ theo tiêu chuẩn E0) và tiện ích chăm sóc sức khỏe tại gia với AVA Clinic 24/7, thể hiện rõ triết lý “Kiến tạo từ tâm”.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng tăng, áp lực tài chính ngày càng lớn khiến việc sở hữu nhà ở trở nên thách thức hơn với nhiều người mua ở thực. Nắm bắt thực tế đó, AVA Group đưa ra chính sách tài chính linh hoạt nhằm giảm gánh nặng dòng tiền.

Theo đó, người mua có thể tiếp cận căn hộ với cấu trúc tài chính linh hoạt, giảm áp lực đáng kể: chỉ cần thanh toán 15% khi ký hợp đồng mua bán; nếu sử dụng vốn tự có, duy trì tiến độ thanh toán chỉ 1% mỗi tháng. Trường hợp sử dụng hỗ trợ ngân hàng, được ân hạn gốc lên đến 36 tháng và lãi suất 0% trong 24 tháng đầu.

Đáng chú ý, với cách thiết kế dòng tiền tối ưu, sau khi ký hợp đồng, người mua chỉ cần chi trả từ khoảng 5 triệu đồng/tháng cho đến khi nhận nhà - tương đương chi phí thuê nhà phổ biến, qua đó mở rộng đáng kể cơ hội sở hữu cho khách hàng ở thực.

Lộ trình triển khai bài bản, mở rộng hệ sinh thái dự án AVA

Song song với chiến lược sản phẩm và chính sách, AVA Group cũng công bố lộ trình triển khai các dự án trong thời gian tới với định hướng rõ ràng theo từng giai đoạn.

Ở giai đoạn hiện tại, AVA Center tiếp tục tập trung triển khai các sản phẩm còn lại, giữ vai trò dự án chủ lực.

Tiếp theo, AVA Plaza dự kiến ra mắt và bắt đầu nhận booking từ tháng 6/2026, hướng đến việc đẩy mạnh bán hàng và gia tăng độ phủ thị trường. Đồng thời, AVA Lumina sẽ được triển khai cùng các hoạt động kick-off, tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ở giai đoạn sau, AVA Garden sẽ được giới thiệu ra thị trường, bổ sung nguồn cung và hoàn thiện danh mục sản phẩm của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, từ nay đến Quý 1 năm 2027; AVA Group sẽ cung cấp ra thị trường hơn 5.400 sản phẩm căn hộ cao cấp, cho thấy quy mô và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Sự kiện CEO Summit không chỉ là dịp công bố chiến lược mà còn thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm của toàn hệ thống AVA Group trong giai đoạn phát triển mới. Với định hướng rõ ràng, sản phẩm bám sát nhu cầu thực và chính sách tài chính linh hoạt, AVA Group đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, đồng thời gia tăng niềm tin từ khách hàng và đối tác trên thị trường.