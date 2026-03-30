Newtown Diamond đón đầu xu hướng TOD, kích hoạt dư địa tăng trưởng mới tại Đà Nẵng

Trong chiến lược phát triển đô thị hiện đại, Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) nhằm kiến tạo không gian sống bền vững, thông minh và gia tăng hiệu quả hạ tầng. Tọa lạc trên tâm điểm trục kết nối Đà Nẵng - Hội An, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond được xem là điểm sáng đón đầu làn sóng quy hoạch, mở ra dư địa gia tăng giá trị dài hạn cho cả an cư và đầu tư.

Đà Nẵng định hình đô thị theo mô hình TOD

TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) là mô hình quy hoạch đô thị đã được triển khai thành công tại nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Điểm cốt lõi của mô hình này là tổ chức không gian đô thị xoay quanh hệ thống giao thông công cộng và các trục kết nối chiến lược. Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích như trung tâm thương mại, khu làm việc, trường học, dịch vụ giải trí trong bán kính di chuyển thuận tiện. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn góp phần hình thành lối sống đô thị văn minh, hiện đại.

Tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An dự kiến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 20 phút

Bên cạnh đó, mô hình TOD thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của hạ tầng xung quanh khi các khu thương mại, dịch vụ, không gian công cộng và hệ thống tiện ích xã hội thường được quy hoạch tập trung quanh những trục giao thông lớn. Nhờ vậy, một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh được hình thành để cư dân có thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu ngay trong khu vực sinh sống.

Đối với TP Đà Nẵng - một trong những đô thị phát triển năng động hàng đầu Việt Nam, việc triển khai mô hình TOD được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian đô thị và tối ưu hiệu quả sử dụng hạ tầng.

Theo định hướng quy hoạch, thành phố ưu tiên triển khai tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao (MRT) kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai, trong đó giai đoạn đầu là tuyến từ trung tâm Đà Nẵng - Hội An có chiều dài khoảng 30 km, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng khả năng liên kết vùng.

Newtown Diamond - tâm điểm kết nối trong hành lang phát triển mới

Sở hữu vị trí thuận lợi trong khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, Newtown Diamond hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện của Đà Nẵng. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính thành phố, các khu du lịch nổi tiếng, sân bay quốc tế cũng như các khu vực kinh tế - thương mại trọng điểm của miền Trung.

Đặc biệt, Newtown Diamond nằm trên tâm điểm cung đường Trường Sa, tuyến giao thông ven biển quan trọng kết nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An, đồng thời được định hướng phát triển gắn với hệ thống giao thông đô thị trong tương lai, bao gồm cả tuyến MRT.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của hạ tầng giao thông theo mô hình TOD không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn tạo động lực gia tăng giá trị bất động sản dài hạn.

Tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, các dự án nằm gần các trục giao thông chiến lược hoặc trung tâm kết nối thường ghi nhận tốc độ tăng giá cao hơn nhờ khả năng tiếp cận thuận tiện và nhu cầu cư trú ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, những khu đô thị sở hữu môi trường sống chuẩn nghỉ dưỡng, gần biển và nhiều tiện ích như Newtown Diamond thường trở thành lựa chọn ưu tiên của cư dân trẻ, chuyên gia và cộng đồng quốc tế. Điều này đồng thời mở ra tiềm năng khai thác dịch vụ lưu trú, tạo nguồn thu ổn định cho các nhà đầu tư.

Với những lợi thế về vị trí, khả năng kết nối và hệ tiện ích hiện đại, Newtown Diamond không chỉ mang lại một không gian sống tiện nghi mà còn phản ánh xu hướng phát triển đô thị mới - nơi giao thông, tiện ích và môi trường sống được kết nối hài hòa, tạo nên một cộng đồng văn minh và năng động bên thành phố biển đáng sống. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư đón sóng phát triển của TP Đà Nẵng khi mô hình TOD tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong tương lai.