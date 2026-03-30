TDG Group khẳng định tiềm lực tài chính từ tiến độ thực tế tại The Maris Vũng Tàu

Báo cáo tài chính công bố năm 2025 của TDG Group (Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương) ghi nhận những tín hiệu tích cực, phản ánh sự nhất quán giữa báo cáo số liệu và thực tế thi công tại dự án trọng điểm The Maris Vũng Tàu. Trong bối cảnh thị trường đề cao giá trị thật, việc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đưa dự án về đích đúng lộ trình là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị vốn và uy tín của doanh nghiệp.

Chiến lược tài chính của TDG Group trong giai đoạn này tập trung vào việc hiện thực hóa tài sản thông qua công tác thi công và hoàn thiện hạ tầng. Các nguồn vốn huy động từ trái phiếu và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức 1.478,5 tỷ đồng được giải ngân trực tiếp cho hoạt động xây dựng và phát triển dự án The Maris Vũng Tàu, đồng thời trong khoảng thời gian 2 tháng đầu năm 2026, TDG còn tiếp tục góp thêm vốn tự có 369,9 tỷ đồng vào dự án. Điều này đảm bảo đúng cam kết với các cơ quan quản lý và cộng đồng nhà đầu tư.

Được biết, khoản ứng trước từ khách hàng - ghi nhận hơn 1.615 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2025 - đang được chuyển hóa thành doanh thu thực tế khi các phân khu bàn giao đúng tiến độ.

Cùng với đó, việc duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+ với triển vọng “ổn định” từ các tổ chức đánh giá uy tín là cơ sở để tập đoàn tối ưu hóa chi phí vốn và chuẩn bị cho các kế hoạch bứt phá trong tương lai.

"Sự tập trung tối đa nguồn vốn cho xây dựng không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư, mà còn là lời khẳng định về giá trị thực mà chúng tôi mang lại cho khách hàng và đối tác." - Bà Bùi Thị Ánh Tuyết, Phó Tổng Giám đốc TDG Group khẳng định.

Thực tế thi công Quý 1/2026: Sẵn sàng vận hành khai thác

Năng lực tài chính của TDG Group được thực chứng qua nhịp độ thi công đồng bộ tại công trường. Theo đó, tháp Alaric chính thức bước vào giai đoạn bàn giao từ tháng 4/2026. Đây là tòa tháp tiên phong đón khách lưu trú, trực tiếp thúc đẩy công suất khai thác phòng và tạo dòng tiền ổn định cho chủ sở hữu. Đặc biệt, chuỗi shophouse thương mại tại khối đế dự kiến khai trương vào tháng 5/2026 sẽ hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khép kín. Tháp Polaris duy trì tiến độ bám sát kế hoạch, dự kiến cất nóc vào Quý 2/2026 và bàn giao trong Quý 1/2027. Tháp Atlantic đang tiếp tục được triển khai các hạng mục hoàn thiện đúng lộ trình. Đặc biệt, việc ra mắt tòa tháp Oriana Complex vào cuối năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến chiến lược, đa dạng hóa sản phẩm và củng cố niềm tin về pháp lý cũng như nguồn tài lực dài hạn của dự án.

Bên cạnh đó, các hạng mục công trình biểu tượng và tiện ích nội khu như: Cổng Đại hải trình, Hồ bơi vô cực, chuỗi nhà hàng bên biển, sân thể thao và cảnh quan đã hoàn thành 100%, sẵn sàng phục vụ cư dân và du khách. Đồng thời, hệ sinh thái tại The Maris còn được vận hành đồng bộ với các mô hình câu lạc bộ chuyên biệt về Thể thao - Sức khỏe - Giải trí - Văn hóa, mang đến chuỗi dịch vụ trải nghiệm đa chất sống. Từ các hoạt động rèn luyện thể chất đến không gian giao lưu văn hóa và sự kiện nghệ thuật quy mô, tất cả tạo nên một tổ hợp nghỉ dưỡng sống động, gia tăng giá trị tận hưởng và tối ưu công suất khai thác cho khách hàng ngay trong năm 2026.

Tầm nhìn 2026: Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Sự kết hợp giữa tài lực vững chắc, tiến độ đảm bảo và vị trí chiến lược tại khu đô thị biển phía Đông giúp TDG Group tự tin hướng tới mục tiêu doanh thu gần 2.800 tỷ đồng trong giai đoạn bàn giao tháp Alaric, Biệt thự, thu tiền theo tiến độ tòa tháp Polaris, Atlantic và tòa tháp Oriana Complex

Với quy mô 23ha cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu, The Maris Vũng Tàu không chỉ là biểu tượng nghỉ dưỡng mới mà còn là điểm đến đầu tư an toàn trong năm 2026. Đây chính là thời điểm lý tưởng để các nhà đầu tư nhìn thấy rõ hình hài tài sản của mình lớn lên từng ngày trước khi bước vào chu kỳ vận hành kinh doanh sôi động.