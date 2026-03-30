Tạm ngưng lưu thông con đường khiến tài xế 'đau khổ' ở TPHCM để sửa chữa, nâng cấp

Nguyễn Dũng

TPO - Sau nhiều năm xuống cấp, tuyến đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, TPHCM – từng bị nhiều tài xế ví như “con đường đau khổ” sẽ được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông. Đây là con đường mà Tiền Phong từng phản ánh xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến người dân và phương tiện lưu thông qua lại.

Clip đường Bến Nghé xuống cấp nghiêm trọng.

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM đoạn đường Bến Nghé từ trước cổng Tổng công ty May Nhà Bè (số 4 Bến Nghé) đến giao lộ Lưu Trọng Lư đã xuất hiện hàng loạt “ổ gà, ổ voi”, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhiều tài xế thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho biết, mặt đường hư hỏng nặng khiến xe rung lắc, dễ hỏng hóc, đặc biệt vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ. Không ít người gọi đây là “nỗi ám ảnh” mỗi khi phải đi qua.

tp-img20260313100911.jpg
tp-img20260313100919.jpg
tp-img20260313100808.jpg
Hình ảnh tuyến đường dày đặc "ổ voi" khiến tài xế lo sợ khi đi qua.

Trước thực trạng đó, cơ quan chức năng dự kiến triển khai công tác duy tu, sửa chữa trong vòng 10 ngày, từ 28/3 đến 8/4/2026.

Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nếu không thực sự cần thiết nên hạn chế lưu thông qua khu vực cầu Tân Thuận 1 và các tuyến liên quan như Huỳnh Tấn Phát – Lưu Trọng Lư, đồng thời lựa chọn các lộ trình thay thế để tránh ùn tắc.

Một số hướng đi thay thế được đề xuất gồm:

  • Hướng qua cầu Tân Thuận 2 – Nguyễn Tất Thành
  • Hướng qua cầu Kênh Tẻ – Khánh Hội – cầu Ông Lãnh
  • Hướng vòng qua khu Trung Sơn – cầu Nguyễn Văn Cừ

Trong quá trình thi công, người điều khiển phương tiện được yêu cầu giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo để đảm bảo an toàn.

screenshot-2026-03-29-095103.png
Đoạn đường sẽ tạm ngưng 10 ngày để sửa chữa, dự kiến các tuyến đường xung quanh sẽ bị ùn tắc nên người dân cần theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Phòng CSGT cho biết sẽ bố trí lực lượng điều tiết giao thông linh hoạt nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Khi phát sinh sự cố giao thông phức tạp, người dân có thể liên hệ trực ban để được hỗ trợ kịp thời.

Việc sửa chữa tuyến đường này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng xuống cấp kéo dài, trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn cho người tham gia giao thông sau nhiều năm “chịu trận”.

#TPHCM #đường Bến Nghé #nâng cấp đường #giao thông #sửa chữa đường #đường xuống cấp #sửa chữa #an toàn #Bến Nghé #Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) #Công an TPHCM

