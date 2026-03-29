Khởi công xây dựng không gian tâm linh tưởng niệm 534 nhà báo liệt sĩ

TPO - Công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, đồng thời góp phần gìn giữ ký ức nghề nghiệp và giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chiều 28/3, tại phường Vinh Lộc, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng không gian tâm linh chùa Da (Âu Lạc Cổ tự) – nơi thờ tự 534 liệt sĩ là nhà báo đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người cầm bút đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ khởi công xây dựng không gian tâm linh tưởng niệm 534 nhà báo liệt sĩ ở chùa Da.

Chùa Da, còn gọi là Âu Lạc Cổ tự, được xây dựng vào thời vua Thành Thái, nằm nép mình bên cây da cổ thụ và giếng nước làng, tạo nên không gian tâm linh đậm nét văn hóa Bắc Trung Bộ. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chùa từng là nơi hội họp bí mật của Chi bộ Lộc Đa trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, đồng thời gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Theo Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa, sau thời gian dài xuống cấp, đến năm 2017, tỉnh Nghệ An đã quyết định phục dựng, tôn tạo di tích, từng bước khôi phục giá trị văn hóa – lịch sử của ngôi chùa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Điểm đặc biệt của công trình lần này là việc xây dựng không gian thờ tự 534 nhà báo liệt sĩ trên cả nước – những người đã hy sinh khi tác nghiệp, chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng. Công trình không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, nhắc nhở về trách nhiệm xã hội và sứ mệnh của người làm báo.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây sẽ là “điểm tựa tinh thần” của những người làm báo – nơi tưởng niệm đồng nghiệp đã ngã xuống, đồng thời là không gian để mỗi người tự soi chiếu, gìn giữ đạo đức nghề nghiệp và lý tưởng cống hiến.

Nhà báo Văn Hiền (áo vàng) - người đã dành hơn 15 năm sưu tầm, kết nối thông tin về các nhà báo liệt sĩ.

Để có được dự án ý nghĩa này, không thể không nhắc đến tâm huyết hơn 15 năm của nhà báo Trần Văn Hiền trong việc sưu tầm, kết nối thông tin về các nhà báo liệt sĩ, cùng sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân và đồng nghiệp trên cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt viên gạch đầu tiên xây chùa Da.

Việc khởi công xây dựng chùa Da không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ đỏ – nơi hội tụ của lòng tri ân, ký ức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ người làm báo Việt Nam.