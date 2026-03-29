Hàng trăm người dân ở Nghệ An được khám tầm soát ung thư miễn phí

TPO - Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ung thư để kịp thời tư vấn, điều trị mà còn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn.
Chương trình được triển khai ngay trong khuôn viên nhà trường, thu hút sự tham gia của hơn 400 người dân trên địa bàn xã.
Người dân sau đó được đo huyết áp và tiến hành nhiều phương pháp thăm khám như khám lâm sàng, siêu âm tuyến giáp, tuyến vú, siêu âm tổng quát ổ bụng, soi cổ tử cung.
Không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, phân luồng khu vực khám, các thầy cô còn trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân, phụ huynh học sinh tham gia khám sàng lọc. Hình ảnh người thầy, người cô đồng hành cùng ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần lan tỏa ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe trong mỗi gia đình.