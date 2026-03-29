Hàng trăm người dân ở Nghệ An được khám tầm soát ung thư miễn phí

Ngọc Tú

TPO - Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ung thư để kịp thời tư vấn, điều trị mà còn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn.

Ngày 29/3, Ban Giám hiệu Trường THPT Thanh Chương 3 (xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An﻿) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Đoàn trường tổ chức chương trình khám tầm soát﻿, phát hiện sớm ung thư cho người dân trên địa bàn xã.
Chương trình được triển khai ngay trong khuôn viên nhà trường, thu hút sự tham gia của hơn 400 người dân trên địa bàn xã.
Để tiến hành thăm khám cho người dân, Bệnh viện Ung Bướu đã huy động hơn 30 cán bộ y tế, y, bác sĩ giỏi cùng đội ngũ kỹ thuật viên, điều dưỡng giàu kinh nghiệm.
Bệnh viện đã đưa đến nhiều hệ thống máy móc hiện đại phục vụ cho việc thăm khám như hệ thống máy siêu âm, máy soi cổ tử cung cùng đầy đủ vật tư y tế, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Phía bên ngoài, đoàn viên thanh niên﻿ trường THPT Thanh Chương 3 tích cực hỗ trợ ghi phiếu, hướng dẫn người dân đến các khu vực để việc khám được thuận tiện.
Những cụ già lớn tuổi được đoàn viên hỗ trợ dìu đến các khu vực khám.
Trước khi thăm khám, người dân sẽ được các cán bộ y tế thăm hỏi về tình trạng sức khỏe, để nhằm khám chuyên sâu, sớm phát hiện các căn bệnh có nguy cơ.
Người dân sau đó được đo huyết áp và tiến hành nhiều phương pháp thăm khám như khám lâm sàng, siêu âm tuyến giáp, tuyến vú, siêu âm tổng quát ổ bụng, soi cổ tử cung.
Qua thăm khám, nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường đã được phát hiện, tư vấn và hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển tuyến kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.
Không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, phân luồng khu vực khám, các thầy cô còn trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân, phụ huynh học sinh tham gia khám sàng lọc. Hình ảnh người thầy, người cô đồng hành cùng ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần lan tỏa ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe trong mỗi gia đình.
Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ung thư để kịp thời tư vấn, điều trị mà còn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn.
Thông qua hoạt động này, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của khám sàng lọc định kỳ được nâng lên rõ rệt. Đây là yếu tố then chốt trong phòng chống ung thư hiện nay. Đồng thời lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân văn về chủ động sàng lọc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
#Nghệ An #thăm khám #khám bệnh #khám ung thư #người dân được khám ung thư miễn phí #khám ung thư miễn phí cho người dân #hàng trăm người dân được khám ung thư miễn phí

