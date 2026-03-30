Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xôn xao clip cháu trai hành hung cậu ruột bị liệt nửa người

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 30/3, Công an phường Khánh Hội, TPHCM đã mời một nam thanh niên lên làm việc để xác minh, điều tra hành vi bạo hành người thân là cậu ruột bị tai biến, gây bức xúc dư luận.

Ngày 30/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip từ camera ghi lại cảnh người này liên tục chửi bới, dùng tay đánh vào mặt một người đàn ông đang ngồi trên giường, không có khả năng tự vệ. Theo hình ảnh từ camera, các hành vi bạo lực này diễn ra trong nhiều ngày, kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

z7673305588838-0a6202488fb1c331eb7ba6319e4d691f.jpg
base64-1774854683423619807815.jpg
Hình ảnh nam thanh niên bạo hành người thân ở nhiều thời điểm khác nhau.

Trong các đoạn clip, dù có sự xuất hiện và can ngăn của một người đàn ông và một người phụ nữ khác, nam thanh niên vẫn tỏ thái độ hung hăng, liên tục dùng tay tát mạnh vào vùng mặt và buông lời xúc phạm nạn nhân.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội. Nạn nhân là người bị tai biến, liệt nửa người; còn người có hành vi bạo hành được xác định là cháu ruột.

Lãnh đạo UBND phường Khánh Hội cho biết, công an phường đã mời nam thanh niên làm việc, bước đầu xác định người này có biểu hiện bất thường về tâm lý. Trường hợp kết quả giám định cho thấy người này không mắc bệnh, cơ quan công an sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định. Ngược lại, nếu có bệnh lý, địa phương sẽ phối hợp gia đình đưa đi điều trị.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguyễn Dũng
#bạo hành #TPHCM #công an #tai biến #người thân #khánh hội #xử lý #điều tra

