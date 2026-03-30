Giám đốc Công ty Hoàng Dân khai 'thông thầu' gây thiệt hại 250 tỷ do thiếu hiểu biết

TPO - Trên bục khai báo, ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) ban đầu khai báo quanh co, ông biện minh cho hành vi "thông thầu" của mình do thiếu hiểu biết.

Chủ doanh nghiệp báo quanh co

Chiều 30/3, sau nhiều giờ làm thủ tục khai mạc phiên tòa và công bố nội dung cáo trạng, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi 22 bị cáo có hành vi đưa hối lộ để “thông thầu”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp đưa hối lộ hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, được tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi (gồm: Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình) do các Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ này làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Dân thông qua mối quan hệ quen biết với bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) để nhờ "giới thiệu, tác động" đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư.

Đổi lại, ông Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban, để nhóm này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công các gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Ông Dân đã hối lộ ông Thắng 200.000 USD, ngoài ra các dịp lễ, tết ông Dân đưa thêm quà. Tổng giá trị ông Dân hối lộ cựu Thứ trưởng là hơn 4,4 tỷ đồng; hối lộ bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) 10 tỷ đồng; hối lộ ông Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) hơn 6,25 tỷ đồng….

Tuy nhiên, được gọi lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Dân ban đầu “ngập ngừng” nói “không nhớ rõ” đã đưa hối lộ cho ai. Chỉ khi Chủ tọa hỏi “tại sao điều tra, trong cáo trạng cũng thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận việc đưa hối lộ bây giờ lại không nhớ rõ đưa bao nhiêu tiền?”. Lúc này, bị cáo Dân mới khai từng đưa cho bị cáo Hoàng Văn Thắng; ông Trần Tố Nghị; Nguyễn Hải Thanh...

Bị cáo Hoàng Văn Dân.

Sẽ bán tài sản, đất khắc phục hậu quả

Liên quan đến hành vi "thông thầu", ông Dân khai, bước đầu tiên là doanh nghiệp tiếp cận, tạo quan hệ với lãnh đạo hoặc người có thẩm quyền tại chủ đầu tư để "đặt vấn đề". Hai bên sẽ ngầm thỏa thuận tỷ lệ "lại quả" sau khi trúng thầu. Sau khi đạt được "đồng thuận", doanh nghiệp sẽ được cung cấp thông tin nội bộ, thậm chí là hồ sơ liên quan đến gói thầu. Nhờ đó, dù chưa đủ năng lực, doanh nghiệp vẫn có thể hợp thức hóa hồ sơ để tham gia đấu thầu và nâng cao khả năng trúng thầu.

Về lá đơn tố giác những người nhận hối lộ, ông Dân khai sau khi cơ quan điều tra khởi tố, ông nhận thức được sai phạm nên đã chủ động làm đơn, không bị ai ép buộc. Còn nội dung đơn tố những ai ông không nhớ, “chỉ nhớ có Nguyễn Hải Thanh”.

Trong 3 tội danh “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Dân khẳng định đã bị cơ quan tố tụng truy tố đúng, không oan sai “chỉ mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt”.

Không chỉ sai phạm trong đấu thầu, bị cáo Dân còn bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định về kế toán.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, một bộ được "làm đẹp" để phục vụ đấu thầu (nâng khống năng lực tài chính), và một bộ phản ánh số liệu thực để báo cáo thuế. Hành vi sai phạm gây thiệt hại khoảng 99 tỷ đồng.

Bị cáo Dân cũng khai rằng, trong quá trình kinh doanh, có những dự án dù bị lỗ vẫn thực hiện nhằm duy trì quan hệ, tạo tiền đề cho các dự án sau. Quá trình sai phạm do bản thân còn thiếu hiểu biết trong quản trị vận hành. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo là người có nhiều năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp, tham gia nhiều dự án lớn, nên không thể viện dẫn lý do "thiếu hiểu biết".

Tiếp tục trả lời về quá trình khám xét nhà sau khi vụ án khởi tố, bị cáo Dân cho hay, thời điểm đó đang điều trị bệnh nên không nhớ đã bị tịch thu bao nhiêu tài sản. Riêng 175 miếng vàng bị thu tại nhà, ông Dân tiết lộ do “bà xã” mua. Còn nhà đất, ông “không biết, không nhớ” có bao nhiêu, bởi quá trình công ty hoạt động có kế toán quản lý.

Khi Hội đồng xét xử nhắc lại cơ quan điều tra đã kê biên 4 bất động sản, ông Dân mới có tâm nguyện muốn bán tất cả tài sản, vàng đang có để khắc phục hậu quả.

Có mặt tại tòa, bà Nguyễn Thị Minh Trang (con gái ông Dân) trình bày, được bố ủy quyền quản lý tài sản, ủy quyền quản lý thửa đất số 200, tổng diện tích hơn 1.200m2 (ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) là loại đất ở lâu dài, sổ mang tên ông Dân.

Theo bà Trang, hiện người mua đã ký hợp đồng đặt cọc hơn 70 tỷ đồng cho thửa đất trên, khi lấy được đủ tiền bán đất sẽ nộp khắc phục hậu quả.