Hà Nội Tổ chức lại giao thông trên đường La Thành phục vụ thi công đường Vành đai 1

TPO - Theo phương án tổ chức giao thông mới, từ ngày 31/3 liên ngành thực hiện cấm các phương tiện ô tô lưu thông đường La Thành, chiều từ La Thành đi Voi Phục.

Nhằm phục vụ thi công cầu vượt Vành đai 1 đoạn qua nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao trên đường La Thành đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục và các khu vực lân cận.

Đường La Thành được tổ chức lại giao thông để phục vụ thi công đường Vành đai 1.

Trong thời gian bị cấm, phương tiện ôtô lưu thông đường La Thành, chiều La Thành đi Voi Phục đi theo các hướng sau: Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Voi Phục - La Thành;

Hướng Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Voi Phục - La Thành; hướng Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn - đường Vành đai 2 dưới thấp - đường Cầu Giấy - La Thành.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư dự án đường Vành đai 1) triển khai phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện điều chỉnh, tháo dỡ, thu hồi biển báo, xóa vạch sơn cũ, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông,...

Giao Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông mới.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.