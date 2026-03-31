Cho phép chuyển đổi hơn 3.000m2 đất trung tâm xây dựng tòa nhà dịch vụ, văn phòng

TPO - UBND TP Hà Nội cho phép Công ty TNHH Vietdutch Thăng Long được phép chuyển mục đích sử dụng 3.029,7m² đất và được giao thêm 419,4m² đất tại phường Nghĩa Đô để doanh nghiệp thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để thực hiện Dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở Vietdutch Thăng Long tại ô quy hoạch D1 (phường Nghĩa Đô).

Theo quyết định, Công ty TNHH Vietdutch Thăng Long được phép chuyển mục đích sử dụng 3.029,7m² đất và được giao thêm 419,4m² đất tại ô quy hoạch D1 để triển khai dự án. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc do Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội UAC lập năm 2020, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận.

Một góc phường Nghĩa Đô nhìn từ trên cao

Tổng diện tích khu đất là 3.449,1m², trong đó 3.388,8m² được sử dụng để xây dựng tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở, có bố trí tầng hầm. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất đối với nhà đầu tư là 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Phần diện tích 60,3m² nằm trong chỉ giới đường đỏ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty TNHH Vietdutch Thăng Long có trách nhiệm quản lý diện tích này, không được xây dựng công trình và phải bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.