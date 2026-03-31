Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kiểm soát giết mổ gia súc, thay thế cán bộ vi phạm

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 30/3 chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Thời gian qua, một số cơ quan truyền thông phản ánh, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo điều kiện để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường.

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân, mà còn tác động đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ.

Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển lợn tiêu thụ tại địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết thay thế cán bộ vi phạm, suy thoái đạo đức công vụ; chuyển cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học.

Luân Dũng
