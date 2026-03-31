Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam công nhân tử vong do vướng dây cáp điện

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lái xe máy qua đường nội bộ KCN An Dương (Hải Phòng) đang thi công, anh M.T.D (31 tuổi) bất ngờ va trúng dây cáp đang được thi công dẫn đến tai nạn tử vong.

Chiều 30/3, anh M.T.D (31 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển xe máy mang BKS 89B2... di chuyển trên đường ngang số 3, KCN An Dương, phường An Phong (TP Hải Phòng).

Hình ảnh từ camera an ninh thể hiện, máy xúc và một số công nhân đang làm nhiệm vụ thi công tại nút giao. Nhiều người di chuyển trên đường nội bộ giảm tốc và chuyển hướng.

Anh M.T.D có giảm tốc nhưng ngay sau đó tăng ga di chuyển thì bất ngờ bị ngã xuống đường, nằm bất động. Còn xe máy tiếp tục lao đi. Tài xế lái máy xúc đang kéo dây cáp qua đường, có hai công nhân thi công đứng gần nhưng chỉ chú ý điều tiết phía sau. Phần dây cáp đã kéo chắn ngang đường không có người cảnh giới hay căng dây cảnh báo.

Theo lãnh đạo phường An Phong, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhóm công nhân tại công trường đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người này sau đó đã tử vong.

Công an phường An Phong đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tai nạn giao thông #KCN An Dương #sự cố #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục