Hà Nội: Cháy lớn tại kho xưởng bánh kẹo xã Hương Sơn

Trần Hoàng
TPO - Khoảng 5h00 sáng 31/3, tại khu vực xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn (Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700m².

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng báo động, đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu nhằm khống chế đám cháy và hạn chế thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Trước tình hình đó, lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã tích cực triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức chữa cháy bước đầu, đồng thời khẩn trương di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân lân cận nhằm ngăn cháy lan sang khu vực dân cư.

Lực lượng chức năng sớm có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy

Khoảng 5h20 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy chuyên nghiệp. Tổng cộng 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia dập lửa.

Lực lượng "4 tại chỗ" được huy động nhanh chóng khống chế đám cháy

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang khu dân cư xung quanh. Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Hiện tại, chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định.

