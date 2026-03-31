Chủ tịch Hà Nội: Áp dụng KPI để chấm dứt đánh giá công chức cảm tính

TPO - Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Thành phố đã mạnh mẽ đổi mới mô hình quản trị, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ; xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo hướng áp dụng KPI, nhằm lượng hóa kết quả công việc, khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính, nể nang.

Sáng 31/3, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quân cho biết, năm 2025, Thành phố Hà Nội đã ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính mới theo hướng giản lược các tiêu chí không phù hợp với hoạt động của mô hình chính quyền trước đây, chú trọng các tiêu chí như sắp xếp bộ máy, xây dựng quy chế, quy trình nội bộ, tích hợp một số nội dung chỉ số có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, Hà Nội đổi mới nội dung điểm thưởng, trọng tâm là các sáng kiến, mô hình đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số mang tính đột phá, có ảnh hưởng sâu rộng, hiệu quả rõ nét và có thể áp dụng cho nhiều cơ quan, đơn vị.

Ông Quân thông tin, kết quả chỉ số cải cách hành chính trung bình khối Sở năm 2025 là 92.2%, tăng 5.65% so với năm 2024; điểm đánh giá từ điều tra xã hội học của các đơn vị đều đạt mức khá cao và ít chênh lệch, từ 27.98-28.96 trên tổng số 30 điểm, phản ánh mức độ hài lòng tích cực của các đối tượng khảo sát đối với chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính.

Đối với khối UBND xã, phường, kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đối với khối xã, phường đạt mức cao và tương đối đồng đều giữa các nhóm đơn vị. Trong tổng số 126 xã, phường được đánh giá, có 89 đơn vị đạt mức A (điểm cao nhất 95.58, điểm thấp nhất 90.06), chiếm 70.63%, 37 đơn vị đạt mức B (điểm cao nhất 89.99, điểm thấp nhất 80.28), không có đơn vị nào mức C.

Các xã, phường nhận bằng khen tại hội nghị

Kết quả điều tra xã hội học của các xã, phường chủ yếu dao động trong khoảng 26–28/30 điểm, nhiều đơn vị đạt trên 27 điểm. Điểm cao nhất đạt 28.36 điểm và thấp nhất là 24.99 điểm. Kết quả này phản ánh mức độ hài lòng của người dân và các tổ chức đối với chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Thành phố xác định cải cách gắn liền với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành với phương châm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, 6 dám “dám nghĩ - dám nói - dám làm - dám chịu trách nhiệm - dám đổi mới, sáng tạo - dám đương đầu với khó khăn”, 5 dễ “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát” và 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; siết chặt kỷ luật, phân cấp mạnh, sắp xếp bộ máy tinh gọn, xử lý cán bộ yếu kém.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành phố, công tác cải cách hành chính đã để lại nhiều dấu ấn, sự kiện nổi bật. Mô hình chính quyền 2 cấp của Thành phố đi vào hoạt động hiệu quả, Thành phố đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính. Theo đánh giá, Hà Nội liên tục là địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thành phố đã mạnh mẽ đổi mới mô hình quản trị Thủ đô theo hướng tiên tiến, tích hợp, hiện đại, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, có cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, đổi mới đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo hướng áp dụng KPI, nhằm lượng hóa kết quả công việc, khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính, nể nang;

Ứng dụng AI trong Hệ thống điều hành và quản lý văn bản Thành phố, tiên phong thí điểm thành công nhiều tiện ích số cho người dân. Đặc biệt, ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” tiếp tục được duy trì đã tạo ra cầu nối, gắn kết chính quyền và người dân Thủ đô; thể hiện tinh thần chủ động tương tác của chính quyền Thành phố với người dân, lắng nghe người dân “mọi lúc, mọi nơi” và được người dân, tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao...