TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 30/4

Ngô Tùng
TPO - Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức ngày hội "Non sông thống nhất" kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Chương trình ngày hội sẽ bao gồm các hoạt động diễn ra từ ngày 24/4 đến ngày 1/5 tại nhiều địa bàn thuộc thành phố.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2026 tại thành phố.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026). Chương trình ngày hội sẽ bao gồm các hoạt động diễn ra từ ngày 24/4 đến ngày 1/5 tại nhiều địa bàn khác nhau trên toàn thành phố.

Trong đó, TPHCM sẽ tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ; lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra đồng thời vào 19h ngày 29/4 tại cả 3 khu vực thuộc TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm 30/4. Ảnh: D.T

Đáng chú ý, TPHCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15 phút ngày 30/4. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố tham mưu kế hoạch thực hiện.

Chào mừng dịp lễ lớn này, TPHCM cũng tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; tổ chức Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 50 Vô địch TPHCM mở rộng năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chỉ đạo Hội Cựu Chiến binh Thành phố tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam; tướng lĩnh Công an và nhân chứng lịch sử tiêu biểu tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng sẽ tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - năm Bính Ngọ vào ngày 26/4 (nhằm ngày mùng 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình).

UBND thành phố đã yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các chương trình phù hợp với nhu cầu và tính chất của đơn vị, góp phần tạo ra nhiều chương trình thiết thực phục vụ nhân dân.

Xem thêm

Cùng chuyên mục