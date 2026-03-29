Cam sành, dưa hấu… đổ đống vỉa hè

TPO - Cam sành bán bịch 10 kg có giá chưa tới 50.000 đồng/kg, dưa hấu giá rẻ đổ đống vỉa hè… xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở TPHCM. Không ít loại trái cây “dội chợ” diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương bước vào chính vụ thu hoạch, nguồn cung tăng mạnh khiến giá bán giảm sâu so với thời điểm trước Tết.

Trưa 28/3, trên đường Trang Tử, Hồng Bàng… (phường Chợ Lớn, TPHCM), những sọt cam sành căng mọng, đầy ắp chỉ có giá từ 5.000 đồng/kg tấp nập người dân đến lựa chọn. Ai cũng mua từ 5 – 10kg về sử dụng.

“Tùy theo giá tiền mà cam được phân lớn nhỏ khác nhau, tuy nhiên quả nào cũng căng bóng, mọng nước. Đến hè tôi lại mua cam về uống vì loại trái này vào mùa rất rẻ, lại chứa nhiều vitamin giúp tăng cường sức đề kháng, giải nhiệt mùa nắng nóng” – chị Thiên Thủy (ngụ phường An Đông) nói.

Ông Bình, tiểu thương bán cam cho biết, ngày nào cũng bán từ 500 – 700kg cam. Khách mua số lượng nhiều chứ ít ai mua 1 – 2kg vì giá cam hiện nay quá rẻ. Thay vì mua ly nước cam ngoài đường hiện giá trung bình cũng tầm 20.000 đồng, thì cũng với số tiền này có thể mua tận 4kg cam, cả gia đình cùng uống.

“Kinh tế khó khăn, nhiều mặt hàng thực phẩm đã tăng giá, nên với các loại nông sản, trái cây có giá từ 5.000 – 10.000 đồng/kg luôn đắt khách” – ông Bình nói thêm cho biết, cam sành này chủ yếu trồng ở các tỉnh miền Tây, hiện cam sành đang vào mùa, trái chín và rất ngọt nước, giá lại rẻ nên khách mua đông.

Tại nhiều tuyến đường khác như Kinh Dương Vương, Hồ Học Lãm, Hùng Vương… cam sành được bán sỉ trong bọc 10kg, giá chỉ 50.000 – 55.000 đồng. Đa số các tiểu thương cho biết, đây là cam sành Vĩnh Long, lấy trực tiếp từ nhà vườn rồi mang lên TPHCM bán lại. Cam sành có đặc điểm là được bán gần như quanh năm, tuy nhiên vào những thời điểm được mùa thì giá thường giảm mạnh.

“Hiện giá cam tại vườn cũng chỉ 3.000 - 5.000 đồng/kg, nhiều vườn gọi nhiều lần nhưng thương lái cũng không đến mua. Thậm chí một số bà con đã chặt bỏ cam để chuyển sang cây trồng khác có giá trị hơn” – một tiểu thương nói.

Dưa hấu cũng được đổ đống, bán đầy vỉa hè với giá 8.000 đồng/kg. Trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt, tấm bảng mời dưa hấu Long An nổi bật thu hút sự chú ý của khách đi đường.

“Lúc sáng tôi thấy để bảng giá 8.000 đồng, nhưng chỉ qua khoảng 2 hôm chỉ còn 6.000 đồng/kg. Dưa mùa này rất ngọt, giá lại rẻ. Trên đường đi làm về tiện đường nên tôi ghé vào chọn 2 quả to, mỗi quả nặng tới 3kg mà giá chưa tới 20.000 đồng” – chị Minh (ngụ phường An Lạc) chia sẻ.

Ngay cả siêu thị cũng đưa dưa hấu ra vỉa hè để thu hút khách. Trong khi một số chợ truyền thống, tiểu thương bán dưa hấu để bảng giá 15.000 đồng/kg, nhưng ở siêu thị chỉ từ 7.000 – 9.000 đồng/kg; còn những điểm bán dưa hỗ trợ, giá tầm 8.000 đồng/kg.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dưa hấu Việt Nam từ lâu phụ thuộc khá lớn vào thị trường Trung Quốc. Đây là thị trường tiêu thụ chủ lực, đặc biệt trong giai đoạn trước và ngay sau Tết Nguyên đán khi nhu cầu sử dụng dưa cho các hoạt động lễ hội, bày mâm ngũ quả tăng cao. Sau dịp này, nhu cầu nhập khẩu từ thị trường này thường giảm mạnh, khiến lượng dưa tiêu thụ chậm lại và giá dễ rơi xuống mức thấp.

Trung Quốc cũng là quốc gia có diện tích trồng dưa hấu khá lớn. Khi bước vào mùa vụ của họ, nguồn cung dưa nội địa tăng mạnh khiến nhu cầu nhập khẩu giảm. Điều này khiến dưa hấu Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt hơn với sản phẩm cùng loại tại thị trường này.

Trong khi đó, với mặt hàng cam, ông Nguyên nói rằng từ trước đến nay cam sành chủ yếu được tiêu thụ trong nước và chưa có thị trường xuất khẩu đáng kể. Vì vậy khi bước vào mùa thu hoạch rộ, nguồn cung tăng nhanh nhưng đầu ra chủ yếu vẫn là thị trường nội địa nên giá thường giảm mạnh.