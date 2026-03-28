Hàng trăm món ăn đặc sản 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 vừa được khai mạc tại khu du lịch Văn Thánh (TPHCM) quy tụ và vinh danh hàng trăm món ngon đặc sắc.

Lễ hội mở cửa phục vụ công chúng từ 15h - 22h mỗi ngày, liên tục trong 4 ngày từ 26 đến 29/3. Hơn 500 món đặc sản ba miền từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao trên cả nước sẽ "chiêu đãi" thực khách TPHCM.

Với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam", không gian lễ hội được chia thành 10 cụm trải nghiệm, tương ứng 10 hành trình hương vị.

Trong đó, mỗi cụm là một chương của hành trình di sản như ẩm thực Tây Bắc, ẩm thực miền Trung, ẩm thực biển Việt Nam, ẩm thực hoàng gia - cung yến, ẩm thực miền Nam, ẩm thực chay, ẩm thực không biên giới...

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức - cho biết sau thành công của năm 2025 với hơn 70.000 lượt khách tham dự, đơn vị kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước.

Lễ hội dịp này cũng đã vinh danh 10 đầu bếp làm nên 10 món ngon vùng miền bản sắc và vinh danh 10 chuyên gia pha chế làm nên những loại thức uống sáng tạo, ngon nhất lễ hội.

Lễ hội này không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hơn 500 món ăn hấp dẫn mà còn hướng đến việc mang lại cho thực khách một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa. Thông qua từng món ăn, người tham dự có thể hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và những giá trị di sản đặc trưng của từng vùng miền.

Song song với ẩm thực là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật diễn ra liên tục. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống sẽ được tái hiện như múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, tân cổ giao duyên, đờn ca tài tử hay biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe.

Không gian làng nghề truyền thống cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Tại đây, du khách có cơ hội trực tiếp quan sát các nghệ nhân làm nghề và tự tay trải nghiệm những công đoạn thủ công như làm bánh dân gian, đan nón, làm gốm, chế biến bánh phục linh, nấu sữa đậu nành hay gói bánh tét. Những hoạt động này góp phần mang đến trải nghiệm chân thực và gần gũi hơn với đời sống văn hóa Việt.