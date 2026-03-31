Chi phí leo thang, thị trường chật vật giữ giá

TPO - Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào leo thang, khiến nhiều mặt hàng thiết yếu tại TPHCM rập rình tăng giá. Trong khi áp lực chi tiêu bủa vây người dân, các hệ thống bán lẻ đồng loạt tung khuyến mãi sâu để “giảm sốc” thị trường.

“Thắt lưng buộc bụng”

Giá xăng dầu, gas tăng cao trong thời gian qua đã kéo theo chi phí đầu vào của nhiều ngành hàng tăng mạnh. Khoảng một tháng trở lại đây, thị trường TPHCM ghi nhận nhiều mặt hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm tăng từ 15 – 20% kể từ khi tình hình Trung Đông biến động, khiến chi phí logistics leo thang.

Nhiều mặt hàng tăng giá, người dân phải tính toán kỹ hơn trong chi tiêu

Không chỉ dừng ở nhiên liệu, giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và bao bì cũng đồng loạt tăng, tạo hiệu ứng dây chuyền lên giá thành sản phẩm. Theo các doanh nghiệp sản xuất, chi phí logistics chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu giá hàng hóa, khi cước vận chuyển tăng, giá bán lẻ khó giảm ngay cả khi giá xăng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tần ngần trước một cửa hàng tạp hóa, chị Trần Thị Lan (33 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho biết, nhiều sản phẩm thiết yếu cho trẻ em đã tăng hơn 10% chỉ trong thời gian ngắn. Loại tã chị thường mua đã lên 330.000 đồng/bịch; sữa tươi loại 1 lít từ khoảng 38.000 đồng tăng lên gần 42.000 đồng. Các mặt hàng khác như bánh kẹo, dầu ăn, nước giặt… cũng đồng loạt nhích giá.

“Mỗi thứ tăng một chút nhưng cộng lại khiến chi phí sinh hoạt đội lên gần cả triệu đồng. Dù giá xăng có giảm nhưng giá hàng hóa vẫn chưa hạ nên mình phải tính toán rất kỹ khi chi tiêu”, chị Lan nói.

Người dân thắt chặt chi tiêu hơn, chỉ mua các mặt hàng thiết yếu là chính

Cầm 100.000 đồng đi chợ, chị Mỹ Hòa (ngụ quận Gò Vấp) chỉ mua được mớ rau, con cá. “Trứng gà nhiều loại đã lên giá 34.000 – 35.000 đồng/10 trứng, tăng đáng kể so với trước Tết. Người bán nói do thức ăn chăn nuôi tăng nên giá không thể giảm”, chị Hòa chia sẻ.

Không chỉ người tiêu dùng, các tiểu thương cũng chịu sức ép lớn. Bà Nguyễn Thị Dung (tiểu thương chợ Bà Chiểu) nói rằng, cả tuần liên tục nhận được thông báo tăng giá từ nhà cung cấp sẽ tăng thêm 10%. “Tất cả mọi thứ, từ bia, nước giải khát, sữa đến bánh kẹo, dầu ăn đều nằm trong danh sách sẽ tăng giá. Giá tăng khiến khách đến chợ càng ít hơn” – bà Dung nói, giọng buồn thiu.

Siêu thị giảm giá giữ nhịp tiêu dùng

Trong bối cảnh sức mua bị ảnh hưởng, các hệ thống bán lẻ tại TPHCM đang đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu và chia sẻ áp lực với người tiêu dùng.

Tại một siêu thị trên đường An Dương Vương (phường An Lạc), nhiều loại như rau muống, cải ngọt, cải bó xôi, bồ ngót… được bán đồng giá 5.000 đồng/bó. Theo ghi nhận, lượng khách tăng rõ rệt ở khu vực thực phẩm tươi sống.

Bà nội trợ bất ngờ khi thấy rau ở siêu thị chỉ 5.000 đồng/bó, tất cả đều là hàng mới, tươi ngon

Chị Nguyễn Thị Hoa (nhân viên văn phòng) cho biết, nhờ mức giá này nên chi phí bữa ăn gia đình giảm đáng kể. “Bình thường mỗi lần mua rau cũng tốn vài chục nghìn, nay chỉ 5.000 đồng/bó nên tiết kiệm được khá nhiều”, chị Hoa nói.

Đại diện Saigon Co.op cho biết đơn vị đang triển khai chương trình giảm giá đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu, kéo dài đến ngày 8/4. Các sản phẩm tập trung ở nhóm tiêu dùng nhanh như gạo, mì, dầu ăn, gia vị, sữa, thực phẩm tươi sống và hàng gia dụng. Hệ thống GO! cho biết chương trình “Giá luôn bất bại - Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch” đang được áp dụng trên toàn quốc đến hết tháng 6.

Siêu thị tung khuyến mãi với hàng trăm mặt hàng trong bối cảnh giá cả tăng cao

Các đơn vị bán lẻ cho biết, đã chủ động làm việc với nhà cung cấp từ sớm để đàm phán giữ giá, đồng thời tăng cường dự trữ hàng hóa tại các trung tâm phân phối. Song song đó, hệ thống tối ưu hoạt động logistics nhằm kiểm soát chi phí vận hành, đảm bảo nguồn cung ổn định trong điều kiện đầu vào biến động.