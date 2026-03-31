Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định nhân sự

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định chỉ định ông Đỗ Đăng Ái - Phó Giám đốc Sở Tài Chính, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông.

Sáng 31/3, ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM - chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Đỗ Đăng Ái - Phó Giám đốc Sở Tài Chính, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông.

Ông Dương Trọng Hiếu (bên phải) trao quyết định và hoa chúc mừng ông Đỗ Đăng Ái. Ảnh: Ngô Bình

Ông Dương Trọng Hiếu bày tỏ tin tưởng ông Đỗ Đăng Ái sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú Đông lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Đăng Ái cam kết không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Đăng Ái sinh năm 1972, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

#Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #ông Đỗ Đăng Ái #Phó Giám đốc Sở Tài chính #điều động #chỉ định nhân sự #Ban Chấp hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục