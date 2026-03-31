Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định nhân sự

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định chỉ định ông Đỗ Đăng Ái - Phó Giám đốc Sở Tài Chính, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông.

Sáng 31/3, ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM - chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Ông Dương Trọng Hiếu (bên phải) trao quyết định và hoa chúc mừng ông Đỗ Đăng Ái. Ảnh: Ngô Bình

Ông Dương Trọng Hiếu bày tỏ tin tưởng ông Đỗ Đăng Ái sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú Đông lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Đăng Ái cam kết không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Đăng Ái sinh năm 1972, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.