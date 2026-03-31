Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Luân Dũng
TPO - Chiều 31/3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công rất tốt đẹp, là ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử, chiều 31/3. Ảnh Trần Huấn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiệm vụ của hội nghị là phải đánh giá toàn diện kết quả, nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập để làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất các kiến nghị cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác bầu cử trong tương lai. Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc từ thực tiễn địa phương để đóng góp vào thành công chung của hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm

Trình bày báo cáo tổng kết, ông Lê Quang Mạnh – Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện. Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,70% - mức cao nhất qua các nhiệm kỳ. Qua đó thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của nhân dân. Công tác lãnh đạo, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.

Việc chuẩn bị và tổ chức được thực hiện bài bản, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ; hệ thống văn bản đầy đủ, công tác điều hành linh hoạt, hiệu quả; thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới…

“Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo tiền đề chính trị – pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới”, ông Lê Quang Mạnh nói.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Hội đồng bầu cử Quốc gia đề xuất tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo hướng bổ sung nghĩa vụ của cử tri. Cùng với đó là hoàn thiện quy định về cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu, đơn vị bầu cử; làm rõ thẩm quyền, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện quy định về danh sách cử tri, bỏ phiếu nơi khác, thời gian ứng cử...

Đồng thời, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng điều chỉnh số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với dân số, diện tích, đặc thù địa bàn; xem xét tăng số lượng đại biểu cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính…

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tại Hà Nội, số cử tri tham gia bỏ phiếu hơn 5,98 triệu cử tri, đạt tỷ lệ 99,57%, không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Có 2.669/4.098 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.

Có 11/11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội; 31/31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã bầu đủ 125 đại biểu HĐND thành phố; 831 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã thuộc 126 xã, phường đã bầu được 3.160 đại biểu HĐND cấp xã.

“Các đại biểu được bầu đều đảm bảo về cơ cấu, thành phần, trình độ theo quy định; đặc biệt, không có đơn vị nào phải bầu lại, bầu thêm”, bà Hà cho hay.

