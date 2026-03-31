Người dân chật vật đi qua nhiều lô cốt, hàng rào thi công ở Hà Nội

TPO - Trên nhiều tuyến đường Hà Nội thời gian này đang xuất hiện nhiều hàng rào, lô cốt thi công, chiếm dụng từ 1/3 đến nửa lòng đường, gây ùn tắc giao thông. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc thi công này nhằm thực hiện các lệnh xây dựng khẩn cấp của UBND TP Hà Nội đối với các công trình chống ngập úng, dự kiến hoàn thành và dỡ rào trước 30/4.

Trên các tuyến phố khu vực trung tâm như Quang Trung, Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh… hàng rào đang mọc lên hơn tháng nay và chiếm dụng khoảng nửa lòng đường.

Tại phố Quang Trung, hàng rào được dựng tại 2 vị trí là đoạn qua nút giao với phố Nguyễn Du và đoạn giao với phố Trần Nhân Tông; mỗi vị trí hàng rào kéo dài cả chục mét, rộng từ 5 đến 7 mét và nằm giữa đường.

Vào các giờ cao điểm sáng chiều, đường Quang Trung đoạn qua các vị trí hàng rào này thường xuyên ùn tắc, giao thông đi lại khó khăn. Tại đây trong hai ngày qua, nhiều thiết bị máy móc và ống cống được di chuyển về nằm thành bãi tập kết lớn giữa đường Quang Trung.

Hàng rào thi công gây khó khăn cho giao thông trên đường Nguyễn Trãi những ngày qua.

Ở phố Lý Thái Tổ, hàng rào được dựng ngay đoạn ngã tư giao với phố Lê Lai. Đây là khu vực có nhiều cơ quan nhà nước, lượng người di chuyển, tham gia giao thông tại đây lớn nên giao thông thường xuyên ùn ứ cả ngày.

Tình trạng hàng rào, lô cốt thi công mọc lên và chiếm dụng lòng đường, gây khó khăn cho giao thông cũng xảy ra với các tuyến phố hướng tâm, nằm ngoài vành đai 1 như Nguyễn Trãi, Nguyễn Phan Chánh, Trung Thư, Nguyễn Văn Giáp, Trần Phú (Hà Đông)… Trên đường Nguyễn Trãi, hiện đang có 3 hàng rào thi công chiếm dụng 1/3 lòng đường theo hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông. Vào giờ cao điểm buổi sáng, chiều giao thông ùn tắc kéo dài. Trong sáng 31/3, chiều Ngã Tư Sở đi Hà Đông qua đây tắc đến gần 10h.

Dỡ rào nhiều “lô cốt” trước 30/4

Thông tin về việc trên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện các lệnh xây dựng khẩn cấp công trình chống ngập, Sở đã cấp phép thi công cho 10 nhóm dự án xây dựng, cải tạo ao hồ, đường ống, mương cống tiêu nước.

Cùng với đó, Sở cũng giao Trung tâm hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) triển khai hạ tầng chống ngập úng cục bộ trên một số tuyến phố, trong đó có 5 tuyến phố trung tâm, gồm: Nguyễn Trãi, Quang Trung - Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tất cả các dự án trên đều có tiến độ hoàn thành công trình chống úng ngập trước 30/4. Riêng các công trình rào chắn trên 5 tuyến phố trung tâm hoàn thành và dỡ rào toàn bộ trước 30/4.

Hàng rào và lô cốt thi công dựng trên đường Quang Trung những ngày qua.

Đề cập đến thực trạng công trường hàng rào thi công trên một số tuyến phố trung tâm, Sở Xây dựng cho biết, trên đường Nguyễn Trãi, hàng rào thi công cố định 24/24 đã dựng tại đoạn ngã 3 Giáp Nhất đến ngã 3 Cự Lộc. Để rút ngắn thời gian thi công, nhà thầu đang bố trí 2 mũi thi công dọc tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu, bố trí làn đường còn lại rộng 15m để các phương tiện lưu thông.

Trên tuyến Quang Trung - Tràng Thi, hiện cũng đang triển khai thi công 2 mũi cố định, thi công cuốn chiếu, kết hợp dựng hàng rào tôn từng đoạn dài từ 5-10m. Tuyến phố Lý Thường Kiệt đang triển khai một mũi thi công.

Đối với tuyến trục Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh, hiện cũng có hai mũi thi công và một mũi thi công đêm. Để phục vụ việc thi công, đơn vị đã thực hiện rào chắn cố định bằng rào tôn, kết hợp lưới B40 theo từng đoạn, chiều dài 60m, bề rộng rào chắn 7m.