Nâng cao nhận thức chính trị và pháp luật cho giai cấp công nhân

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 58 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới gắn với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Chỉ thị 58 là một văn bản hết sức quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong tư duy về xây dựng giai cấp công nhân. Thay vì chỉ đặt vấn đề chăm lo đời sống là chính, tổ chức công đoàn hiện nay xác định việc giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật phải được thực hiện song hành để tạo nền tảng vững chắc cho người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Việc này không chỉ góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa mà còn góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp. Qua đó, tổ chức công đoàn thực sự mang lại giá trị không chỉ cho công nhân lao động mà còn mang lại giá trị chung cho đất nước, cho nền kinh tế”.

Phân tích sâu hơn về những thách thức đối với giai cấp công nhân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu khẳng định công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng, là nền tảng của Đảng, vì vậy, việc nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật cho công nhân là yêu cầu bắt buộc. Trong bối cảnh mạng xã hội đang trở thành "mảnh đất" cho nhiều luồng tư tưởng xuyên tạc, nếu công nhân thiếu đi một nền tảng nhận thức vững chắc, họ rất dễ bị dẫn dắt và tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến sự ổn định của quan hệ lao động.

Thực tế cho thấy, một bộ phận lao động hiện nay vẫn chỉ tập trung vào các lợi ích ngắn hạn như tiền lương, thu nhập mà chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề chính trị hay dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Để khắc phục tình trạng tuyên truyền còn "khô và cứng", tổ chức công đoàn cần phải chủ động thay đổi phương thức tiếp cận, đặc biệt là trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) – nơi mà sự phối hợp giữa chủ doanh nghiệp và công đoàn cơ sở đôi khi còn lỏng lẻo.

Một trong những điểm nhấn đáng mong chờ là kế hoạch tổ chức lễ diễu hành công nhân vào dịp Quốc tế Lao động 1/5/2026, một hoạt động mang tính biểu tượng cao nhằm khơi dậy khí thế và lòng tự tôn giai cấp sau nhiều năm gián đoạn.

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể hóa các mục tiêu cho năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, trong năm nay, các cấp công đoàn sẽ tập trung quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và các nghị quyết về phát triển văn hóa, nghệ thuật, gắn liền với việc nắm bắt kịp thời tâm tư, dư luận trong công nhân lao động.

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, trọng tâm hành động sẽ là Tháng Công nhân gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 52 về nâng cao đời sống tinh thần và 5 năm đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 96 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh chuỗi hoạt động tôn vinh chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng gắn với biểu dương điển hình học tập theo gương Bác. Bên cạnh các sân chơi tinh thần như Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam, tổ chức Công đoàn tiếp tục triển khai quyết liệt chương trình truyền thông giai đoạn 2023-2028 và các dự án phòng chống ma túy, nhằm kiến tạo môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Đặc biệt, lấy phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết” làm kim chỉ nam, công tác chăm lo đời sống được đặt lên hàng đầu với cam kết đảm bảo mọi công nhân đều được đón xuân trong không khí ấm no, vui tươi. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là nỗ lực cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đưa chính sách lan tỏa mạnh mẽ và thấm sâu vào từng xưởng máy, công trường.