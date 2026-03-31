Gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025

Ngọc Ánh
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6.

Ngày 31/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Nội dung quyết định bao gồm gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6. Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6.

Điều 2 của quyết định nêu rõ trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Giám đốc các Sở: VHTTDL, Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí và những người được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#Thẻ nhà báo #gia hạn #Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục