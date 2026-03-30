'Số lượng luận văn tiến sĩ gấp 3 lần số trứng gà đẻ trong một năm'

TPO - Táo Quân bất ngờ trở lại trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" sau khi vắng bóng dịp Tết 2026. Chỉ kéo dài khoảng 20 phút, Táo Quân trái mùa vẫn giữ được màu sắc châm biếm quen thuộc. Tuy nhiên, thời lượng ngắn và việc lặp lại format cũ khiến tiểu phẩm chưa được như kỳ vọng.

Lên sóng vào ngày 29/3 trên VTV3, chương trình đặc biệt Cuộc hẹn với tháng 3 không chỉ là cột mốc kỷ niệm 30 năm của kênh VTV3 mà còn mang đến món quà bất ngờ - màn tái xuất của Táo Quân với dàn diễn viên quen thuộc. Chương trình được nhiều khán giả gọi vui là Táo Quân trái mùa.

Những gương mặt tạo nên thương hiệu Táo Quân như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng góp mặt trong chương trình này. Buổi chầu được thực hiện vào cuối tháng 3 thay cho đêm Giao thừa quen thuộc, mang đến trải nghiệm mới mẻ nhưng cũng đầy hoài niệm.

Dàn nghệ sĩ quen thuộc tái hợp trong tiểu phẩm Táo Quân phát sóng tối 29/3.

Điểm thú vị của tiểu phẩm năm nay nằm ở việc tái hiện format “Hái hoa dân chủ” - một trò chơi quen thuộc từng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả VTV3. Dưới sự “chủ trì” của Ngọc Hoàng, các Táo lần lượt đối diện với những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều vấn đề xã hội.

Tình huống gây chú ý nhất xoay quanh câu hỏi so sánh số lượng trứng gà đẻ trong một năm với số lượng luận văn tiến sĩ. Từ một phép toán cơ bản, câu chuyện nhanh chóng bị đẩy vào vòng xoáy tranh luận rối rắm khi các Táo liên tục đưa ra những giả định thiếu cơ sở: chọn giống gà nào, chu kỳ đẻ ra sao, cách tính thế nào cho “có lợi” nhất.

Số liệu sau khi dàn Táo đưa ra là ngành giáo dục "cho ra" số lượng luận văn tiến sĩ gấp 3 lần số trứng gà đẻ trong một năm - con số khiến khán giả vừa bật cười vừa phải suy ngẫm.

Những tình huống hài hước trong Táo Quân vẫn mang đậm nét châm biếm quen thuộc.

Táo Quân trái mùa tiếp tục thể hiện sự châm biếm sâu cay ẩn sau những miếng hài duyên dáng. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện giáo dục, chương trình còn khéo léo lồng ghép các chủ đề thời sự như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và việc tinh gọn bộ máy.

Bên cạnh những điểm sáng, Táo Quân trái mùa cũng để lại không ít tiếc nuối. Thời lượng xuất hiện của các Táo chỉ có 20 phút khiến nhiều tình huống chưa kịp phát triển đã vội khép lại. Một số khán giả cảm thấy chưa kịp xem đã hết. Việc áp dụng format cũ cũng làm giảm yếu tố bất ngờ của chương trình.

Tổng thể chương trình vẫn còn "sạn" nhưng với nhiều khán giả, sự trở lại của Táo Quân mang tới cảm xúc đặc biệt. Trong bối cảnh Tết năm 2026 vắng bóng Táo Quân, việc được gặp lại những gương mặt quen thuộc của chương trình vừa đủ để xoa dịu nỗi nhớ của khán giả. Bởi từ lâu, với khán giả Việt, thấy Táo là thấy Tết.

Nghệ sĩ chỉ có thời ngắn ngủi để chuẩn bị, tập luyện cho Táo Quân trái mùa.

"Thời lượng phát sóng Táo Quân chỉ khoảng 20 phút, nhưng mang lại rất nhiều cảm xúc. Một chút mong chờ, một chút háo hức, một chút vui mừng rồi cả sự mãn nguyện khi những gương mặt huyền thoại trở lại", "Kịch bản cũ nhưng xem lại vẫn rất vui, bởi có còn hơn không có", "Kịch bản cũ nhưng nói về sự kiện to nhất năm 2025 - tinh gọn và sáp nhập", "Riêng năm nay không bàn Táo Quân hay - dở, vì chỉ cần thấy những gương mặt quen thuộc này là đã bồi hồi và mãn nguyện rồi. Trân trọng lần xuất hiện này của họ, trước khi Táo Quân thực sự chỉ còn là hồi ức"... là nhận định của khán giả về chương trình năm nay.

Chia sẻ từ hậu trường, NSƯT Chí Trung cho biết các nghệ sĩ chỉ có vài đêm ngắn ngủi để chuẩn bị, tập luyện. Trong điều kiện gấp rút đó, việc giữ được tinh thần và "chất" của Táo Quân là nỗ lực đáng trân trọng. NSƯT Quang Thắng cũng bày tỏ sự xúc động khi được trở lại sân khấu quen thuộc - nơi không chỉ khán giả mà chính nghệ sĩ cũng luôn mong chờ.

Cuộc hẹn với tháng 3 không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là hành trình nhìn lại 30 năm của VTV3 qua những “cuộc hẹn” với âm nhạc, tiếng cười, gameshow và văn hóa. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh…