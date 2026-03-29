Phóng sự về Sơn Đoòng phát vào 'giờ vàng' truyền hình hàng đầu nước Mỹ

Hoàng Nam
TPO - Phóng sự về hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ được phát sóng trên chương trình 60 Minutes (CBS, Mỹ) vào tối Chủ nhật (giờ Mỹ), tương đương 6h sáng 30/3 (giờ Việt Nam). Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích truyền thông mạnh mẽ, đưa du lịch hang động Việt Nam tiếp cận hàng triệu khán giả toàn cầu.

Từ ngày 14–17/1/2026, ê-kíp chương trình 60 Minutes, một trong những thương hiệu báo chí truyền hình uy tín nhất nước Mỹ đã có mặt tại hang Sơn Đoòng để thực hiện phóng sự quy mô lớn. Đoàn gồm 9 thành viên, với sự tham gia của người dẫn chương trình Scott Pelley, nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge cùng các quay phim, kỹ thuật viên và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt.

Hang Sơn Đoòng được ông Hồ Khanh phát hiện từ những năm 1990.

Nội dung phóng sự tái hiện hành trình phát hiện hang Sơn Đoòng từ những năm 1990 gắn với câu chuyện của ông Hồ Khanh, đến các cuộc khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh và những nghiên cứu khoa học chuyên sâu sau này.

Không chỉ dừng ở câu chuyện khám phá, chương trình còn lý giải quá trình hình thành hang động qua hàng triệu năm, cấu trúc địa chất đặc biệt, hệ thống sông ngầm và hệ sinh thái độc đáo bên trong – nơi tồn tại rừng nguyên sinh, vi khí hậu riêng biệt gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Sơn Đoòng dài khoảng 9 km, nơi rộng nhất tới 150–160 m, vòm hang cao gần 200 m với thể tích khoảng 38,5 triệu m³. Hang được công nhận lớn nhất thế giới vào năm 2013. CBS News gọi đây là “kỳ quan thế kỷ XXI”.

Tour thám hiểm Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2027.

Tour thám hiểm Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2027. Sau 12 năm khai thác, điểm đến này đã đón hơn 8.500 du khách, mang lại doanh thu khoảng 25,5 triệu USD và tạo việc làm trực tiếp cho hơn 130 lao động địa phương.

Việc xuất hiện trên 60 Minutes được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn nhiều so với các chiến dịch quảng bá du lịch truyền thống. Thay vì những sự kiện sân khấu ngắn hạn, cách kể chuyện bằng hình ảnh và dữ liệu khoa học trên một kênh truyền hình uy tín giúp sản phẩm du lịch “đi thẳng” tới khán giả toàn cầu, từ nhận diện đến quan tâm, rồi chuyển hóa thành nhu cầu thực tế.

Việc xuất hiện trên 60 Minutes được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn nhiều so với các chiến dịch quảng bá du lịch truyền thống.

Giới chuyên gia nhận định, mỗi tập phát sóng của 60 Minutes thu hút hàng triệu người xem. Nếu chỉ một phần nhỏ trong số đó quan tâm, Sơn Đoòng và du lịch hang động Quảng Trị sẽ có thêm hàng chục nghìn khách tiềm năng trong tương lai.

