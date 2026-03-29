Choáng ngợp hơn 50 tàu thuyền rước kiệu trên biển tại lễ hội đền Mai Bảng

TPO - Hơn 50 tàu thuyền rực rỡ cờ hoa nối đuôi nhau rước kiệu trên biển, tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa mãn nhãn tại Lễ hội đền Mai Bảng.

Ngày 29/3, trong khuôn khổ Lễ hội đền Mai Bảng (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), nghi thức rước đường biển – một điểm nhấn đặc sắc của lễ hội – đã diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Lễ rước trên đường bộ tại lễ hội đền Mai Bảng.

Nghi lễ rước được tổ chức bài bản với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương. Đoàn rước kiệu xuất phát từ đền Mai Bảng, di chuyển qua các tuyến đường chính trước khi ra bến, nơi hơn 50 tàu thuyền đã được trang trí cờ hoa rực rỡ, sẵn sàng cho phần rước trên biển.

Trên mặt nước, những con tàu nối đuôi nhau tạo thành đoàn rước dài, mang theo kiệu và lễ vật, hòa trong tiếng trống chiêng, tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa sống động. Nghi thức rước đường biển không chỉ là phần lễ độc đáo mà còn thể hiện đậm nét đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển.

Lễ rước trên biển.

Theo các bậc cao niên, lễ rước này đã có từ lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng cư dân địa phương. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, mùa màng bội thu, tôm cá đầy khoang.

Lễ hội truyền thống đền Mai Bảng gắn với tín ngưỡng thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi – vị danh tướng có công lớn trong sự nghiệp phò vua, đánh giặc, bảo vệ bờ cõi và giúp dân ổn định cuộc sống. Sau khi ông qua đời, nhân dân địa phương đã lập đền thờ, tôn ông làm Thành Hoàng làng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ cầu ngư.

Không chỉ thờ Chiêu Trưng Đại vương, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân cùng nhiều vị tiền hiền có công khai cơ lập làng. Điều này cho thấy chiều sâu văn hóa và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân vùng biển.

Một dấu mốc quan trọng là đầu năm 2026, Lễ hội truyền thống đền Mai Bảng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận này không chỉ khẳng định giá trị bền vững của lễ hội mà còn mở ra cơ hội để địa phương đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy di sản.

﻿ Hơn 50 tàu thuyền tham gia lễ rước đường biển tại lễ hội đền Mai Bảng.

Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ bản sắc văn hóa sẽ tiếp tục được chú trọng. Lễ hội đền Mai Bảng được tổ chức gắn với phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thân thiện, giàu bản sắc.

Không chỉ là hoạt động tâm linh, lễ rước đường biển còn là dịp để cộng đồng gắn kết, cùng hướng về cội nguồn. Những con thuyền rực rỡ giữa biển khơi, tiếng trống hội vang vọng cùng niềm tin của người dân đã tạo nên một bức tranh lễ hội đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa vùng ven biển Nghệ An.

Hàng trăm xe điện nối dài tham gia lễ rước bộ vòng quanh khu vực Cửa Lò chào mừng lễ hội đền Mai Bảng.

Lễ hội đền Mai Bảng diễn ra từ ngày 28 - 30/3 (tức ngày 10 - 12/2 năm Bính Ngọ). Lễ hội bao gồm nhiều nghi thức truyền thống như: khai quang, yết cáo, lễ xuất thần, lễ cầu ngư. Bên cạnh lễ rước kiệu trên đường bộ với sự tham gia của hàng trăm xe điện, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như: cờ người, bóng chuyền hơi nữ, đẩy gậy, hội thi quết oản, đan lưới, đua thuyền...